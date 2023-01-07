Почему детей нельзя наказывать и как воспитывать без насилия

Итальянский психолог Даниэле Новара большую часть профессиональной карьеры посвятил созданию и апробации методик разрешения конфликтов между детьми разного возраста. В новой книге «Он первый начал», вышедшей в издательстве «Альпина.Дети», специалист вновь обращается к своей любимой теме и рассказывает, как научить детей спорить и договариваться между собой, чтобы они росли более уверенными и счастливыми. С разрешения издательства «Газета.Ru» публикует отрывок из книги, где автор объясняет, как наказания (в том числе за непослушание и постоянные ссоры) снижают самооценку ребенка. И предлагает более результативную тактику воспитания.

Наказание необходимо для окончательного исправления ребенка — эта идея продолжает превалировать в семейных отношениях, даже если дети еще совсем маленькие. Один из самых распространенных вопросов в конце моих лекций и встреч с родителями: «Как можно наказать ребенка, который плохо себя ведет?»

Многие не могут себе представить, что существует способ воспитывать детей, не наказывая их. Однако наказания не только не являются необходимостью, но и формируют в детях опасное чувство собственной неполноценности, которое может преследовать их всю жизнь. Ребенку, которого наказывают, трудно признать свои достоинства, реализоваться в обществе, уважать других и пользоваться уважением.

Он может стать человеком, который мечется между потребностью в одобрении окружающих и страхом, что близкие, интимные отношения разочаруют и истощат его, а не обогатят.

Альтернативой наказаниям могут стать четкие правила. Но и здесь возникает много недоразумений. Правила часто путают с приказами. Такие фразы как: «Поторопись, уже поздно», «Скорее возвращайся», «Съешь все», «Хорошенько почисть зубы», «Оденься сам», «Слушайся маму», «Сейчас же иди делать домашнее задание», «Ложись спать — ночь на дворе», — это приказы и распоряжения, повелительное наклонение не оставляет в этом никаких сомнений; именно их используют вместо правил.

close 100% Даниэле Новара «Он первый начал! Что делать, если дети ссорятся» Издательство «Альпина.Дети»

Правила выглядят по-другому. Они организуют жизнь семьи, вносят в нее ясность. Чтобы они работали, необходимо соблюдать три условия.

1. Ясность: правило работает, если оно дает четкие указания — режим сна, время для просмотра телевизора, манеры за столом, гигиенические процедуры до приема пищи.

2. Реалистичность: правило работает, если оно соответствует возрасту ребенка — трехлетний ребенок не сможет одеться самостоятельно, а пятилетний сможет, при этом пятилетний ребенок не способен распорядиться карманными деньгами, в отличие от десятилетнего.

3. Согласованность с обоими родителями: правило работает, если взрослые создают условия для его соблюдения. Ни один ребенок не сможет придерживаться правила, в отношении которого родители не сходятся во мнениях, потому что он не поймет, чью сторону занять, и запутается.

Если эти условия соблюдены, то дети с удовольствием будут придерживаться правил, которые, по их мнению, дадут им личное пространство и свободу, определенные четкими рамками.

Дети не нуждаются ни в пространных объяснениях, которые сложно понять из-за отличий в мышлении, ни в наказаниях за непослушание.

Они рады, когда у них есть четкие правила, которым можно следовать. Родители, придерживавшиеся этой тактики, всегда признавали ее эффективность и, как следствие, нецелесообразность наказаний.