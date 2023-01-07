Почему детей нельзя наказывать и как воспитывать без насилия

Наказание необходимо для окончательного исправления ребенка — эта идея продолжает превалировать в семейных отношениях, даже если дети еще совсем маленькие. Один из самых распространенных вопросов в конце моих лекций и встреч с родителями: «Как можно наказать ребенка, который плохо себя ведет?»
Многие не могут себе представить, что существует способ воспитывать детей, не наказывая их. Однако наказания не только не являются необходимостью, но и формируют в детях опасное чувство собственной неполноценности, которое может преследовать их всю жизнь. Ребенку, которого наказывают, трудно признать свои достоинства, реализоваться в обществе, уважать других и пользоваться уважением.
Он может стать человеком, который мечется между потребностью в одобрении окружающих и страхом, что близкие, интимные отношения разочаруют и истощат его, а не обогатят.
Альтернативой наказаниям могут стать четкие правила. Но и здесь возникает много недоразумений. Правила часто путают с приказами. Такие фразы как: «Поторопись, уже поздно», «Скорее возвращайся», «Съешь все», «Хорошенько почисть зубы», «Оденься сам», «Слушайся маму», «Сейчас же иди делать домашнее задание», «Ложись спать — ночь на дворе», — это приказы и распоряжения, повелительное наклонение не оставляет в этом никаких сомнений; именно их используют вместо правил.
Даниэле Новара «Он первый начал! Что делать, если дети ссорятся»Издательство «Альпина.Дети»
Правила выглядят по-другому. Они организуют жизнь семьи, вносят в нее ясность. Чтобы они работали, необходимо соблюдать три условия.
1. Ясность: правило работает, если оно дает четкие указания — режим сна, время для просмотра телевизора, манеры за столом, гигиенические процедуры до приема пищи.
2. Реалистичность: правило работает, если оно соответствует возрасту ребенка — трехлетний ребенок не сможет одеться самостоятельно, а пятилетний сможет, при этом пятилетний ребенок не способен распорядиться карманными деньгами, в отличие от десятилетнего.
3. Согласованность с обоими родителями: правило работает, если взрослые создают условия для его соблюдения. Ни один ребенок не сможет придерживаться правила, в отношении которого родители не сходятся во мнениях, потому что он не поймет, чью сторону занять, и запутается.
Если эти условия соблюдены, то дети с удовольствием будут придерживаться правил, которые, по их мнению, дадут им личное пространство и свободу, определенные четкими рамками.
Дети не нуждаются ни в пространных объяснениях, которые сложно понять из-за отличий в мышлении, ни в наказаниях за непослушание.
Они рады, когда у них есть четкие правила, которым можно следовать. Родители, придерживавшиеся этой тактики, всегда признавали ее эффективность и, как следствие, нецелесообразность наказаний.