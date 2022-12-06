Чем увлечь ребенка на каникулах: три научных эксперимента от WOW! HOW?

Во время новогодних каникул дети могут ближе познакомиться с физикой и химией с помощью экспериментов. Именно такой подход пропагандируют создатели Научной елки WOW! HOW?, которую москвичи и гости столицы смогут посетить с 24 декабря по 6 января. Во время представления юные ученые совершат путешествие по Солнечной системе и увидят фантастические опыты, некоторые из них можно выполнить в домашних условиях. Тремя из них организаторы шоу поделились с «Газетой.Ru».

Пушка с дымом

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Понадобятся: канцелярский нож, маркер, свечка, банка с пластиковой крышкой (например, из-под чипсов), ножницы, воздушный шарик, зажигалка, аромапалочка.

Что делаем: С помощью канцелярского ножа отрезаем дно банки. Далее кладем на пластиковую крышку свечку (можно взять любой другой круглый предмет небольшого размера) и обводим ее по контуру. После вырезаем нарисованный круг — с этой задачей справятся канцелярский нож и обычные ножницы. Закрываем банку крышкой с отверстием.

Следующим шагом ножницами отрезаем кончик воздушного шарика с той стороны, где его надувают. Оставшуюся часть с одним отверстием натягиваем на дно банки. Поджигаем аромапалочку, опускаем ее в банку, ждем примерно 20 секунд и вытаскиваем.

Берем получившуюся «пушку» в одну руку, при этом сторону с отверстием держим в направлении от себя. Несколькими пальцами ударяем по натянутому воздушному шарику, или, говоря научным языком, по мембране. Наблюдаем, как дым как будто волшебным образом (спойлер: научным) вылетает, приобретая форму бублика.

Что произошло: Банка целиком наполнилась дымом от аромапалочки. Во время удара по мембране объем емкости стал меньше, и лишний дым вышел наружу. Однако не все так просто, ведь на своем пути ему встретилось препятствие в виде крышки с круглым отверстием. Во время «столкновения» с ней дым замедлил ход и закрутился в форму кольца — именно его и можно наблюдать в конце эксперимента.

Химическая тьма

close 100% Химический эксперимент с изменением цвета в рамках весеннего фестиваля науки «WOW? HOW!» в Большом концертном зале Российской академии наук в Москве Владимир Трефилов/РИА Новости

Понадобятся: крахмал, перекись водорода (3 %), спиртовой раствор йода, 2 таблетки витамина С (1 000 мг), чайная и столовая ложки, 4 стакана, графин с теплой водой.

Что делаем: Для начала нужно получить три разных раствора. Для приготовления первого берем пустой стакан, добавляем в него три столовые ложки воды и растворяем в них две таблетки витамина С.

Далее приступаем к подготовке второго раствора. В чистом стакане смешиваем три столовые ложки воды и две чайные ложки спиртового раствора йода. Добавляем к получившейся смеси две чайные ложки первого раствора и тщательно все перемешиваем.

Для приготовления третьего раствора берем три столовые ложки воды и две столовые ложки перекиси водорода — ингредиенты смешиваем в еще одном стакане и добавляем к ним одну чайную ложку крахмала. После снова все тщательно перемешиваем.

Достаем четвертый прозрачный стакан и одновременно вливаем в него второй и третий растворы. Наблюдаем, как белой смесью постепенно начинают овладевать призраки из царства тьмы и превращать ее в свое темное логово.

Что произошло: Прежде чем объяснить, что случилось с последним раствором, хочется отметить, что потусторонние силы здесь ни при чем: множество химических реакций протекает с изменением цвета. В нашем случае темно-синее вещество образовалось при взаимодействии йода с крахмалом, и это вполне естественно.

А вот отсрочить реакцию помог витамин С. Благодаря ему при смешивании второго и третьего растворов йод выделялся постепенно и начинал взаимодействовать с крахмалом только по мере появления.

Болт-невидимка

close 100% Дети участвуют в научном эксперименте с водой в рамках весеннего фестиваля науки «WOW? HOW!» в Большом концертном зале Российской академии наук в Москве Владимир Трефилов/РИА Новости

Понадобятся: вода, миска, болт, высокая стеклянная емкость, похожая на колбу.

Что делаем: Наливаем воду в миску. Берем болт и кладем его в пустую стеклянную емкость. Опускаем последнюю под углом в тару с водой и наблюдаем настоящее научное чудо — исчезновение болта.

Чтобы болт снова стал видимым, наливаем в емкость, где он лежит, обычную воду. Раз, два, три — шалость удалась!

Что произошло: В эксперименте роль мантии-невидимки, скрывшей болт, на себя взял свет (вернее, его свойства).

В месте соприкосновения воды и стекла под определенным углом он полностью отразился от поверхности емкости, но не прошел внутрь. Это означает, что до болта он не добрался, тем самым скрыв предмет.

Когда в емкость с болтом попала вода, свет смог пробраться через стекло и отразиться от поверхности болта — по этой причине он и стал видимым. Продолжайте изучать удивительный мир науки: опустите емкость с болтом в воду не под углом, а перпендикулярно поверхности воды и посмотрите, что случится.