Что надо знать, если вы хотите решить проблему с кредитами с помощью банкротства

Игорь Афонин, юрист, блогер и руководитель федеральной юридической компании «Афонин и партнеры», рассказал в колонке для «Газеты.Ru», как происходит процедура оформления банкротства и что важно учесть.

Банкротство – это законный способ избавления от долгов и всех сопутствующих проблем, связанных с коллекторами и приставами. Для его оформления человеку необходимо заключить договор с юридической компанией, специализирующейся на банкротстве физических лиц.

Если все пройдет успешно и невозможность выплатить долги будет подтверждена юридически, человек получает государственный документ, опирающийся на закон о банкротстве физических лиц. После его подписания у человека официально больше не будет никаких долгов. Что для этого нужно сделать?

Шаг первый: проанализировать собственную ситуацию

Анализ ситуации должен проходить по четырем пунктам:

Время и характер долгов

Когда возникли долги, в каких банках, на что брались деньги и на что они были потрачены. Здесь очень важно обратить внимание на кредиторов: некоторые из них более активные, чем другие. К самым активным кредиторам относятся физические лица. То есть, если у вас долги перед ними, то во время процедуры банкротства можно ожидать жалоб, обращений в суд, обжалования ваших действий и тому подобное.

Финансовое положение

Имеет значение положение заявителя о банкротстве на момент взятия долговых обязательств и на момент подачи заявления о банкротстве. Нужно проанализировать, почему финансовое положение ухудшилось. К уважительным причинам ухудшения финансового положения могут относиться увольнение с работы, снижение зарплаты и общего дохода семьи в связи с потерей дохода мужем или женой, рождение ребенка, декретный отпуск, собственные болезни или болезни родственников, передача кредитных денег мошенникам или недобросовестным кредитным брокерам и тому подобное.

Личное имущество

Речь идет об имуществе как самого должника, так и его мужа или жены. Важно понимать, что все имущество во время процедуры банкротства продается, можно сохранить только единственное жилье. Также продается ипотечное жилье, исключение — жилье, заложенное под военную ипотеку, оно остается гражданину на время оформления процедуры банкротства и после ее окончания.

Сделки

Опять же, речь идет о сделках как должника, так и его мужа или жены. Сделки — это все, что совершалось с имуществом за последние три года. Купли-продажи, мены, дарения, наследование, отказ от наследства — все это необходимо проанализировать на предмет оспаривания. Сделки, которые нарушают закон, будут оспорены в процедуре банкротства. В этом случае человека не освободят от долгов, а имущество продадут.

Шаг второй: сбор документов

Важно собрать ряд документов и подготовить заявление о банкротстве, которое необходимо подать в суд через сайт «Госуслуги», по почте либо лично. Суд рассматривает такое заявление и принимает решение, направлять его дальше или возвратить вам. Если документы оформлены правильно, то суд примет его к рассмотрению и назначит судебное заседание.

Шаг третий: разбирательство в суде

Суд может отказать в банкротстве и вернуть заявление гражданину. Если же все условия соблюдены и документы правильно оформлены, то суд вынесет решение о признании человека банкротом и назначении процедуры реструктуризации долгов или реализации имущества (то есть продажи его на торгах). Это и есть процедура банкротства. К списанию долгов ведет процедура реализации имущества гражданина. По ее завершении списываются все долги.

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Шаг четвертый: назначение финансового управляющего

Это лицо, которое имеет право вести процедуру банкротства. Финансовый управляющий анализирует положение, готовит несколько отчетов, при необходимости продает имущество и подает все необходимые документы в суд. Суд рассматривает эти документы, а также те, что поданы самим гражданином, и принимает решение о том, стоит ли освобождать гражданина от долгов.

Шаг пятый: заседание суда

Решение об освобождении от долгов принимается на финальном заседании суда. На нем рассматриваются все документы, заслушиваются позиции кредиторов, гражданина и финансового управляющего. Если все документы оформлены правильно и ситуация проанализирована верно, то суд освобождает человека от долгов и выдает специальный документ, подтверждающий это решение.

Этот документ называется определением о завершении процедуры банкротства гражданина с подписью судьи и гербовой печатью. Именно в нем суд указывает факт списания всех долгов.

Шаг шестой: размещение сведений

Руководствуясь этим определением, арбитражный управляющий направляет документы в специальный государственный реестр, который на своем сайте публикует сведения о том, что человек освобожден от всех долгов. Банки и МФО обязаны отслеживать сведения на этом сайте.

В течение двух-трех дней после публикации на сайте банки полностью разблокируют все счета и аннулируют долги в своих базах, банкрот получает возможность пользоваться счетами и получать зарплату.

После оформления банкротства физическое лицо на протяжении пяти лет должно сообщать о банкротстве при взятии кредита. Прямого запрета на взятие кредитов нет, но обычно банки отказывают таким клиентам. Есть и другие ограничения: например, банкрот не может в течение трех лет управлять фирмой или создавать свою фирму, а в течение десяти лет – занимать должности в органах управления кредитными организациями.