Почему появляются прыщи у взрослых и как с ними бороться

В Древнем Египте прыщи лечили с помощью масла пачули и серы, а в Древней Греции считали, что от высыпаний на лице помогает мед. Сегодня методы борьбы с акне изменились. Появились возможности лечить кожу с помощью профессиональных средств и специальных косметологических процедур. «Газета.Ru» узнала у экспертов, как бороться с угрями во взрослом возрасте и какие профилактические методы применять, чтобы прыщи больше не беспокоили.

Почему появляются прыщи у взрослых

Эксперты рассказывают, что у некоторых людей акне впервые появляется не в подростковом возрасте, а после 25 лет.

«По статистике поздние угри чаще встречаются у женщин. Однако я думаю причина в том, что женщины чаще мужчин обращаются с этой проблемой к специалисту. Отсюда такие данные. Также к причинам позднего акне можем отнести предменструальный период и менопаузу», – объясняет ведущий технолог-эксперт учебного центра косметологии ARAVIA Юлия Прокопенко.

Существует несколько факторов, влияющих на появление прыщей на лице после 25 лет. Косметолог-эстетист бренда GSS Cosmetics Светлана Половинкина рассказывает, что если у подростков процесс образования воспаления напрямую связан с половыми гормонами, то у взрослых другие причины: «Различные гормональные сбои, связанные с развитием заболеваний эндокринных желез, нарушение работы ЖКТ, менструации, неправильное питание, стресс и недосып (когда выделяется гормон кортизол, который повышает сальность кожи), неправильный уход за кожей, пребывание в жарком и влажном климате, демодекоз (угревой клещ)».

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Врач-дерматовенеролог МЕДСИ Лусинэ Авагян обращает внимание на то, что генетическая предрасположенность влияет на появление акне.

«Проведенные исследования показали, что развитие и течение акне во многом зависит от семейной (генетической) предрасположенности, а также от типа, цвета кожи и национальных особенностей.

Акне – это заболевание с высоким семейным накоплением (50%). Прослеживается общая закономерность: чем чаще встречается и тяжелее протекает акне у предшествующих родственников, тем более тяжелое и торпидное (резистентное к антибактериальной и другой терапии – «Газета.Ru») течение заболевания будет у последующего поколения», – говорит врач.

Чем отличается взрослое акне от подросткового

Врач-дерматовенеролог Лусинэ Авагян отмечают, что у детей и подростков воспаления поражают Т-зону лица, в то время как после 25 лет прыщи появляются на U-зоне: щеках, вокруг рта, на подбородке.

«Могут отсутствовать комедоны, преобладают воспалительные элементы, в том числе узлы», – объясняет эксперт.

Косметолог-эстетист Светлана Половинкина считает, что с возрастом кожа истончается, становится более чувствительной. По ее словам, с точки зрения ухода за кожей приходится бороться с двумя проблемами: прыщами и морщинами.

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«Антивозрастные средства обычно более насыщенные и не всегда рассчитаны на проблемную кожу, а средства от акне обычно ориентированы на подростков и вовсе не нацелены на коррекцию возрастных изменений. Поэтому важно подбирать комплексный уход, который одновременно эффективно решит обе задачи», – рассказывает эксперт.

Светлана Половинкина не советует применять средства для подростков. Она объясняет, что они обладают агрессивным составом.

«Если юная кожа хорошо переносит довольно агрессивные формулы от угревой сыпи, то взрослая может отреагировать раздражением и шелушением. При этом прыщи останутся на месте. Плюс ко всему, скорость регенерации кожи с годами снижается», – рассказывает эксперт.

Как ухаживать за кожей, склонной к акне

Эксперты советуют обратиться к дерматологу или врачу-косметологу, чтобы тот назначил лечение.

«Доктор проведет диагностику и сможет назначить соответствующее лечение и процедуры, исходя из конкретного случая, так как все индивидуально. Возможно, также потребуется помощь эндокринолога, если причиной станет гормональный сбой», – заключает косметолог-эстетист Светлана Половинкина.

Врач Половинкина описывает несколько процедур, которые применяют косметологи для лечения акне. Она объясняет, что в борьбе с воспалениями поможет профессиональная чистка (аппаратная или комбинированная): она необходима, чтобы убрать закрытые комедоны. По ее словам, иногда достаточно одной процедуры для улучшения. Также Светлана Половинкина объясняет, что вылечить акне можно с помощью пилингов (кислотных или химических), фототерапии, световой терапии и лазера.

Особое внимание Светлана Половинкина обращает на применение пилингов, если есть поверхностные морщинки: «Зачастую их основа – азелаиновая и миндальная кислота, а также комплекс этих кислот с молочной кислотой. Они способствуют осветлению, восстановлению гидролипидного баланса кожи, ускоряют ее регенерацию, стимулируют выработку коллагена и эластина, что приводит к повышению тургора. Уменьшается количество и глубина морщин и складок, улучшается эстетический вид атрофических рубцов постакне, регулируется процесс салоотделения».

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2. Легкий напитывающий крем «Восстановление кожи склонной к жирности» M.Aklive

3. Активная SOS маска «Борьба с несовершенствами» M.Aklive

4. Себорегулирующая SOS пудра «Успокаивающая формула + матирования и фиксация» M.Aklive

5. Крем-гель для проблемной кожи с первыми признаками старения Vichy Normaderm Anti-Age

6. Сыворотка для лица от прыщей для проблемной кожи Ig Skin Decision

7. Очищающий пенящийся гель для умывания для жирной и чувствительной кожи Effaclar La Roche-Posay Пресс-службы брендов

Врач-дерматовенеролог Лусинэ Авагян дает несколько советов для борьбы с воспалениями: «Во-первых, бережно очищать и увлажнять кожу, использовать средства противовоспалительные дерматокосметики, восстанавливающие барьерные свойства кожи. Во-вторых, не применять средства, содержащие спирт. В-третьих, использовать уходовую косметику для жирной или чувствительной кожи, продукты с противовоспалительным и кератолитическим действием, а также увлажняющие и солнцезащитные средства. В-четвертых, всем взрослым женщинам с акне следует применять мягкое не содержащее мыла очищающее средство с pH, близким к 5,5 и некомедогенное увлажняющее средство без масел».

Ведущий технолог-эксперт Юлия Прокопенко обращает внимание на то, что при акне уход должен быть деликатным. По ее словам, в обязательном порядке необходимо очищать кожу лица утром и вечером, а после – тонизировать, применять специальные кремы и сыворотки, обязательно использовать SPF-защиту.