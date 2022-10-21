«Она назначила свидание в секс-шопе, а потом расстроилась, что мужчинам нужно только одно»

Иван, 45 лет, про неожиданную скромность
Илона, не буду скрывать, покорила меня игривыми фото и таким же стилем переписки: она откровенно шутила, заигрывала, всячески намекала на то, какая раскованная и умелая, и способна показать избраннику небо в алмазах. Мало того, назначила мне свидание в секс-шопе!
Когда мы встретились, я очень удивился – девушка вела себя скромно, даже зажато. Сказала, что идея с секс-шопом – шутка, предложила пойти в кафе. Когда же я предложил поехать в отель или ко мне в гости, она оскорбилась, сказала, что надо узнать друг друга поближе и все мужчины одинаковые, им нужно только одно, а она мечтает, чтобы в ней увидели личность. Не зря говорят, что у женщин своя логика.
Ольга, 36 лет, про ревность
Олег позиционировал себя как полиамор, то есть человек, который в открытую может иметь несколько отношений и спокойно относится к тому, что у партнера тоже кто-то есть. Писал, что моногамия устарела, а ревность – признак неуверенности.
Я после развода не искала каких-то серьезных отношений и решила – почему бы и нет? Может быть, и правда теория свободных отношений неплоха – никаких секретов, никаких ограничений.
Во время нашей первой встречи Олегу постоянно названивала жена с вопросами, где он и когда приедет домой, а он сдавленно врал. Как я поняла, эта бедная женщина была вообще не в курсе полиаморности и «широких открытых отношений» своего мужа и уж точно не считала ревность пережитком прошлого.
Марина, 27 лет, про богатого красавца
Скажу честно, в Максима я заочно практически влюбилась. В анкете были фото красивого и стройного молодого человека, а в переписке он всячески намекал на свою успешность. То «повезу тебя на море», то «я люблю дарить девушкам драгоценности». На свидание в кофейню пришел потрепанный жизнью дядечка, как минимум, на 20 лет старше и на 20 кило больше, чем на фото, да еще и без одного зуба, и тут же заявил, что кофе здесь слишком дорогой. Через полчаса я просто сбежала, настолько сильный был контраст с образом обаятельного щедрого мачо.
Анна, 21 год, про самокритику
В анкете Славы меня подкупила оригинальность и самоирония. Там было написано что-то вроде «унылый, толстый, занудный и бедный познакомится, чтобы вынести вам мозг».
На фоне «успешных красавцев» это было свежо и необычно. В общем, я пошла на это свидание, ожидая увидеть классного веселого неформала с высоким уровнем самоиронии. И что вы думаете – он оказался точь-в-точь таким, как описывал себя. Увидев мое разочарование, самодовольно заявил, что я не первая купилась на его анкету.
Сергей, 31 год, про романтику
Я в душе романтик, поэтому анкета Алины, слегка наивная, но очень искренняя, меня зацепила – она говорила, что хочет большой любви, ждет того самого, единственного, сильного и любящего, который защитит ее от большого жестокого мира. В переписке слала стихи и цитировала классику – такая тургеневская девушка.
Я влюбился как школьник, думал, что таких девушек в наше время не бывает.
На свидание пришла хрупкая нимфа с огромными глазами, которая через час сообщила, что поругалась с мужем и хочет ему отомстить за измену.
Предложила сразу поехать в отель, потому что «этому гаду можно, значит, а мне нельзя?» Конечно, я отказался – был настроен совсем на другое.
Наталья, 36 лет, про борщ
Это был веселый легкий парень, который, по его словам, любил драйв, прогулки и интересные места, а самое важное – уважал идеи феминизма и вообще был за равноправие. Когда мы договаривались о встрече, он сказал, что у него есть классная идея для свидания. Я ждала чего-то необычного, гадала, что это будет. Иммерсивное шоу? Необычная экскурсия?
Но Максим, как говорится, превзошел мои самые смелые ожидания. Он предложил мне … поехать к нему в гости и сварить борщ, чтобы проверить, насколько я хозяйственная.
В таких историях всегда два участника: один готов приукрасить себя, другой «обманываться рад»
Ольга Романив, семейный психолог, руководитель Клуба знакомств «Классика отношений», считает, что найти вторую половину на сайте знакомств – практически всегда квест.
«Возможно, есть счастливчики, которым удалось с первого раза найти избранника или избранницу, но большая часть людей, согласно статистике, ищет половинку на протяжении достаточно долгого периода времени, который может занимать и год, и больше. Безусловно, свою роль в этих поисках играет и то, что люди сознательно приукрашивают свои анкеты, меняют возраст, выставляют свои фото, которые были сделаны много лет назад, или вообще не свои. Некоторым кажется, что в обязательном порядке нужно продемонстрировать свой высокий «статус», выложив фотографии рядом с чужим автомобилем экстра-класса или на фоне яхт, стоящих у пристани», – рассказала Романив.
Она добавила, что приписывание себе каких-то заслуг, громкие заявления о сексуальной раскрепощенности, немыслимых богатствах и возможностях, безусловно, привлекают внимание представителей противоположного пола. Но в таких историях всегда два участника: тот, кто готов немного приукрасить себя, и тот, кто, по словам классика «сам обманываться рад».
Ольга Романив прокомментировала истории читателей.
«Даже в первой истории мы видим не только, что девушка «обманула» – вместо сексуально раскрепощенной оказалась зажатой, но и что мужчина настаивал на моментальном удовлетворении своих потребностей, даже не проявив заинтересованности в ней. Предположу, что девушка просто флиртовала в переписке, имела какие-то интересные фотографии, придумала для разнообразия встречу в секс-шопе, чтобы показаться оригинальной, но мужчину интересовало только проведение досуга в отеле или у него дома. К сожалению, эта пара не нашла общего языка.
«Полиаморов», с которым встретилась Ольга из второй истории, на сайтах знакомств – практически каждый второй или третий.
Хорошо, что девушка не рассчитывала ни на что серьезное и спокойно отнеслась к тому, что «полиамор» забыл рассказать жене о своих взглядах на жизнь.
Максим из третьей истории пытался привлечь девушек своей «успешностью», и, видимо, девушки на образ состоятельного мачо неоднократно велись. Может и поделом их ждало разочарование?
Молодого человека из четвертой истории немного жалко, но эта ситуация еще раз подтверждает, что женщины никогда не верят в то, что говорят мужчины, и постоянно надеются, что сказанное (в данном случае написанное) не соответствует действительности. Например, мужчина говорит женщине: «Я женат», а она почему-то слышит: «Я скоро разведусь и женюсь на тебе».
Максим был честен, но девушки думали, что он просто шутит.
Алина из пятой истории не одинока в своем желании отомстить мужу за измену – такие истории действительно случаются. Эмоциональный порыв, обида толкают людей на необдуманные шаги, когда лучше все-таки включить разум и пойти на прием к семейному психологу.
История Натальи тоже неудивительна: среди завсегдатаев сайтов знакомств сегодня часто встречаются «борцы за равные права», которые одновременно являются поклонниками «Домостроя», – объяснила психолог.
Ольга Романив добавила, что найти на сайте знакомств свою половину – дело сложное, но возможное: главное, не отчаиваться. Как сказала одна девушка, нашедшая любовь как раз на таком сайте, придется перебрать много угольков, прежде чем найдется бриллиант, о котором вы мечтали.