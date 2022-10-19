«Пусть ваш урод не ходит на нашу площадку»: в чем причина агрессии по отношению к особенным детям

Евлалия Просветова, психолог, игровой педагог, эксперт Ассоциации семей детей с ТМНР (тяжелыми множественными нарушениями развития – прим. «Газеты.Ru») «Краски этого мира», ведущий специалист Центра Лечебной Педагогики рассказала в интервью, почему к детям с особенностями относятся предвзято и чем инклюзия полезна для сильных и здоровых.

– В СМИ периодически появляются новости о том, как детей с особенностями развития прогнали с площадки во дворе или не пустили куда-то. Несмотря на разговоры об инклюзии, проблема неформальной изоляции тех, кто отличается от общепринятой нормы, по-прежнему существует. Мамы и папы особых детей могут столкнуться с негативом в театре, кафе, в парке. В чем причина такого отношения?

– Главная причина – недостаточная информированность, осведомленность. В целом людей настораживает и пугает все, что отличается от привычной им картины мира. Это биологически заданный механизм, и в процессе эволюции он сыграл свою роль, оберегая от чего-то незнакомого и потенциально опасного. Но современные люди должны уметь мыслить шире.

Видеть детей и взрослых с особенностями большинство из нас действительно не привыкло –

в СССР и какое-то время на постсоветском пространстве их отдавали в интернаты, а если и заботились дома, то прятали и стыдились: стереотип, что больные дети рождаются исключительно по вине родителей, алкоголиков или наркоманов, был очень живучим.

Несколько поколений людей выросли в обществе, где даже инвалидную коляску воспринимали настороженно. И вдруг какая-то инклюзия! Для того, чтобы общество перестроилось, привыкло, перестало реагировать, должно пройти время – мы видим это на примере других стран.

– А как разговаривать с детьми об этом? Нужно ли учить их дружить с особыми детьми, если им страшно, неприятно или не хочется?

— Если ребенок спрашивает, «а почему мальчик такой» или «что с этой девочкой», нужно объяснить ему максимально спокойно, открыто, понятными для его возраста словами: этот мальчик твой ровесник, но его организм устроен немного иначе, и он не умеет ходить и разговаривать.

Если родитель будет злиться или смущаться, то это создаст дополнительное напряжение. Неправильной будет и позиция «этот мальчик болеет, надо его пожалеть, быстро поиграй с ним»: детям с особенностями не нужна какая-то особая сентиментальная жалость или вседозволенность. Идеальный вариант – когда ребенок не привлекает к себе какого-то лишнего внимания, а просто находится вместе с другими, с кем-то дружит и играет, с кем-то нет.

Если он дерется, обижает кого-то, отбирает игрушки, можно и нужно сделать замечание. Если другой ребенок не хочет с ним играть, он может не играть, как и с каким угодно другим. Но важно вести себя вежливо и помогать, если требуется помощь – например, подержать дверь маме, которая везет инвалидную коляску.

Неправильно идеализировать детей с особенностями развития, объясняя, что они очень добрые и хорошие – все дети могут злиться, обижаться, сердиться, быть не в духе. Важно донести другое – все люди разные, но равноценные.

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– Иногда попытки сделать замечание ребенку с особенностями приводят к агрессии со стороны его родителей: мол, у нас ребенок-инвалид, как вам не стыдно!

– Конечно, мамы и папы особых детей такие же разные, как и все остальные мамы и папы. Они могут быть вежливыми и грубыми, вести себя приветливо или агрессивно, кто-то может и манипулировать состоянием ребенка. Дело и в личных особенностях, и в том, что травматический опыт, — а в нашем обществе растить ребенка с особенностями очень тяжело, — усиливает защитные реакции.

Важно понимать, что агрессия – это всегда боль, признак, что человек не выдерживает. А уж как реагировать на эту боль, каждый решает сам. Если хватает ресурсов, попробуйте понять, предложить помощь, если нет – достаточно спокойно и вежливо обозначить свои границы.

К сожалению, гораздо чаще с агрессией окружающих, открытой или пассивной, сталкиваются родители особых детей: от пассивной, вроде реплик в сторону «пьют, а потом рожают не пойми кого», до открытой «пусть ваш урод не ходит на нашу площадку». И здесь очень важно придумать, как защитить себя, как повести, чтобы не осталось послевкусия. Кто-то выбирает разговор, прямой вопрос о том, почему человек считает вправе так относиться к другим, кто-то предпочитает игнорирование.

Если реакция задевает сильно, можно проработать ее с психологом.

– Некоторых родителей пугает, что общение с ребенком с особенностями, например, на площадке, в садике или школе, плохо повлияет на их собственного ребенка. Мол, насмотрится и тоже будет мычать и проливать суп на стол.

– Как правило, все происходит наоборот – дети тянутся за нормой. Так же как в семьях, где есть старший ребенок, младший начинает быстрее ходить, есть ложкой, разговаривать.

Конечно, нормотипичный ребенок может примерить на себя непривычную модель поведения, но это будет игра, подражание, не более.

Но важно, чтобы соблюдалось правильное соотношение: один особый ребенок на пятерых-шестерых детей без особенностей, тогда это пойдет на пользу всем.

Позиция, что инклюзивное общество нужно только слабым, а остальные лишь проявляют гуманизм, ошибочна.

Есть такая известная фраза: «Не быть инвалидом – это не привилегия, а подарок, которого можно лишиться в любой момент».

Даже успешный, благополучный и сильный человек в свой жизни сталкивается с самими разными ситуациями: у него стареют родители, у него может заболеть кто-то в семье, родиться ребенок, племянник или внук с особенностями. И понимающее, принимающее, поддерживающее общество с идеями равноценности станет для него поддержкой.