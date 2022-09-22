«Пора признать, что наш вид не моногамен»: пары, которые не верят в традиционный брак

Эти звезды не верят в семейные ценности. Они допускают, что можно быть счастливым, находясь в полигамных отношениях или живя под одной крышей с мужем и любовником. Почему они решились на такой брак — в материале «Газеты.Ru».

Уилл Смит и Джада Пинкетт

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В 1997 году актер Уилл Смит женился на своей давней подруге Джаде Пинкетт. Актер сделал ей предложение после того, как узнал, что у них будет ребенок. У пары родились двое детей — в 1998 году на свет появился сын Джейден, а в 2000 дочь Уиллоу.

В 2011 году стали появляться слухи о том, что они хотят развестись. Джаду Пинкетт-Смит заподозрили в измене. СМИ писали, что у актрисы роман с партнером по сериалу «Хоторн» Марком Энтони. Однако представитель Уилла Смита опроверг информацию, об этом сообщал журнал People.

«Все слухи о романе Марка и Джады — ложны. Что касается информации о разводе, я не буду это комментировать», — рассказал источник, близкий к паре.

Однако в прессе продолжили обсуждать возможный развод. На это отреагировал Уилл Смит — он написал, что если когда-нибудь решит расстаться с женой, то непременно сам про это расскажет.

«В обычных обстоятельствах я не реагирую на глупости, потому что это заразно. Но так много людей мне выразили свои «глубочайшие соболезнования», что я подумал, да какого черта! Итак, Джада и я — не разводимся. Я обещаю вам всем, если когда-нибудь решу развестись с моей королевой, клянусь, я сам вам скажу!», — цитирует актера журнал Cosmopolitan.

В 2020 году певец Август Алсина заявил, что встречается с Джадой Пинкетт-Смит. В интервью для шоу Red Table он рассказал, что Уилл Смит не против их союза. Чуть позже пара рассталась, а Джада Пинкетт-Смит прокомментировала отношения с музыкантом. Об этом пишет Entertainment.

«Да, это были отношения. Я вообще не считаю это преступлением. Благодаря этому путешествию, я многое узнала о себе», — приводят слова Джады журналисты.

В 2021 году актер Уилл Смит рассказал журналу GQ, что на самом деле происходит в браке с Джадой. Он признался, что уже несколько лет они состоят в открытых отношениях. Предложение о формате такого брака поступило от Джады. Изначально она не хотела официально выходить замуж, однако сделала это из-за актера.

«Джада никогда не верила в традиционный брак. У нее были члены семьи, у которых были нетрадиционные отношения. Мы дали друг другу доверие и свободу, веря, что каждый должен найти свой собственный путь. И брак для нас не может быть тюрьмой», — рассказал Уилл Смит.

Ирина Хакамада и Владимир Сиротский

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Ирина Хакамада выходила замуж четыре раза. Со своим последним мужем, главой Lingualeo Владимиром Сиротским, у нее был открытый брак. У пары также есть общий ребенок — дочь Мария.

О браке с Сиротским Ирина Хакамада не раз рассказывала, например, в интервью для YouTube-шоу «Стрелец, молодец!».

«Открытый брак подходит взрослым людям, которые долго прожили в семье, которые ценят друг друга как личностей, чувствуют, что они на одной волне, они не могут друг без друга», — делилась Ирина Хакамада.

При этом экс-кандидат в президенты отмечала, что никогда не испытывала серьезных чувств к своим поклонникам.

«Конечно, были чувства, некая влюбленность... Но это не когда говоришь человеку, что любишь его и готов с ним жить. И у мужа то же самое. Нам удобнее друг с другом жить», — признавалась Ирина Хакамада.

В 2021 году Владимир Сиротский скончался от остановки сердца. В интервью YouTube-каналу «А поговорить?» Ирина Хакамада рассказывала о своих чувствах в связи со смертью супруга. Она делилась, что ее муж прожил хорошую жизнь

«Ему со мной повезло. Всю жизнь его любила, все 25 лет. Я ему готовила, зарабатывала деньги, снимала его долги, была другом. Отпустила все поводки, согласилась на партнерский брак. Благодаря мне он посетил множество возможных и невозможных тусовок», — говорила Хакамада.

Итан Хоук и Райан Шохьюз

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С 1998 по 2005 год актер был женат на Уме Турман. В браке у них родились двое детей — дочь Майя и сын Левон. Актер развелся с актрисой и начал встречаться с Райан Шохьюз, няней, которая воспитывала детей от Умы Турман. В 2008 году Итан Хоук женился на девушке. У супругов есть две дочери — Клементина и Индиана Хоук.

В 2013 году Итан Хоук дал интервью журналистам и рассказал о своем браке. Он признался, что счастлив, но также добавил, что не знает, какими станут отношения с женой в будущем. Об этом пишут журналисты ET.

«Мои отношения с нынешней женой волнительны, и я предан им. Но ни я, ни она не знаем, какую форму приобретет наше будущее. Сексуальная верность не может быть единственным критерием, на котором держатся ваши отношения. Если вы действительно любите кого-то, вы хотите, чтобы он или она развивались, но не вам определять способы этого развития», — рассказывал актер.

Также Хоук признался, что не верит в моногамию. Он отметил, что человек не может быть верным всегда только одному возлюбленному.

«У людей очень детское представление о моногамии и верности. Он изменил ей, ой, ну значит, он плохой! Она изменила ему, ой, значит, она плохая. Пора уже давно признать, что наш вид не моногамен. Рвать и метать, настаивая на том, что мир рухнул из-за того, что ваш возлюбленный был вам неверен — это примерно то же самое, что истерить из-за поседевших волос», — признался Итан Хоук.

Нико Торторелла и Бетани Си Майерс

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Звезда сериала «Юная», актер Нико Торторелла, одиннадцать лет встречался с бизнесвумен Бетани Си Майерс. В 2018 году пара поженилась. Об этом событии актер рассказал в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Нико и Бетани являются полиаморами. В интервью Marie Claire Бетани Си Майерс рассказывала, что они с Нико давно выбрали для себя такой формат отношений.

«Большинство думают, что мы спланировали это и однажды решили, что будем полиаморами. Но это не так. Наши отношения развиваются в подобном формате на протяжении 12 лет», — рассказала девушка.

При этом Нико Торторелла в интервью изданию Attitude признавался, что они с Бетани многое прошли вместе. Она его лучшая подруга, и он никогда не хочет бросать ее.

«На протяжении многих лет Мейерс всегда была рядом. Присутствовала эта верность, которая никогда не исчезала, как бы далеко мы ни были друг от друга», — делился актер.

Тильда Суинтон и Джон Бирн

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Долгое время Тильда Суинтон жила с художником и драматургом Джоном Бирном. В 1997 году у пары родились двойняшки — мальчик Ксавье и девочка Онор.

В 2004 году Тильда Суинтон встретила другого мужчину — художника из Новой Зеландии Сандро Коппа. В то время она не разъехалась с Бирном, а жила в одном доме с названным мужем и любовником. Суинтон признавалась, что в реальности все было намного скучнее, чем говорили журналисты. Об этом пишет Daily Mail.

«Реальность намного скучнее. Да, веселее, но правильнее сказать скучнее. Я не пытаюсь навязывать эту историю другим людям, но для меня сложившаяся история со стороны выглядит здоровой. Я поддерживаю отношения с детьми и провожу время со своим мужчиной, которого люблю», — рассказывала Тильда Суинтон.

Актриса, ее любовник и «муж» жили под одной крышей несколько лет. Суинтон признавалась, что оба мужчины понимающе относились к ситуации.