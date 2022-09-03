«Не просто убили, а расчленили и расфасовали по пакетам с бантами»: почему мы любим чернуху

Психолог Наталья Петровская рассказала в своей колонке для «Газеты.Ru», почему жуткие кровавые новости бьют по просмотрам все остальные.

Ни для кого не секрет, что рейтинги и посещаемость большинству информационных изданий обеспечивают не новости о великих открытиях, литературных премиях, спортивных достижениях или повышении уровня комфорта городской среды, а всевозможные страшилки и «чернуха».

Убийства, желательно кровавые, со странными и жуткими подробностями, массовые катастрофы, которые унесли жизни тысяч человек, изощренное насилие, жестокие издевательства.

Чем чудовищнее детали преступления, тем выше интерес. Если уж убили, то не просто убили, а расчленили, расфасовали по пакетам с бантами и спрятали по одному в каждом районе города! Если уж преступник, то не случайный бандит, а близкий родственник, от которого ну никак не ожидаешь. Казалось бы, почему это может интересовать законопослушного гражданина, который в реальной жизни боится преступлений и трижды проверяет, закрыта ли дверь?

Причин любви к «чернушным» или просто плохим новостям сразу несколько.

Самоутверждение

Вроде бы, я живу обычной и ничем не примечательной жизнью, похвастаться нечем, но на фоне кошмара из новостей я просто счастливчик! Маньяк не нападал в метро, пироман не поджигал мой дом.

А еще я умнее всех этих пострадавших из новостей – хорошо выбираю партнера и друзей, они не станут доставать топор во время семейного застолья.

И предусмотрительнее – не пускаю в дом чужих. В общем, «слава богу, не со мной».

Приходить к лестным выводам, сравнивая себя с миллионерами и звездами, не очень-то получается. Какая самая частая реакция на их успехи у большинства? Примерно такая: «Ну, понятно, с их-то деньгами (связями, папой-политиком и мамой-бизнесвумен) я бы тоже…» Исключение – когда звезду «раскритиковали подписчики», модель «шокировала толстыми лодыжками» или успешный бизнесмен неизлечимо болен.

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Желание развлечься

Нет, это не ошибка. Несмотря на содержание, «чернуха» развлекает. Жизнь большинства людей скучна и однообразна, наполнена рутиной. Эта монотонность выматывает, а людская физиология устроена так, что для хорошего самочувствия нам нужны гормоны радости.

Если их негде взять, подойдет способ из старого анекдота про покупку и продажу козы: чтобы сделать человеку хорошо, сделай плохо, а потом верни, как было.

Во время прослушивания или прочтения «чернушных» новостей мы переживаем целую гамму эмоций: ужас, гнев, отвращение.

А потом возвращаемся в свой привычный мир, где нет маньяка-водопроводчика, убившего семерых гаечным ключом, и ощущаем себя лучше.

Героизм за чужой счет

Среди обычных нормальных людей не много смельчаков, большинство и вовсе довольно трусливы. Но когда мы узнаем о чем-то плохом, что произошло с другими, то мысленно можем противостоять злу.

«Да если бы такое сделали со мной, преступнику не поздоровилось бы! Попробовали бы только обойтись так со мной – уж я бы дал отпор!», – думаем мы, читая новости с жуткими событиями.

«Если бы в классе моего ребенка учитель приставал к школьникам, я бы сразу понял, я бы его голыми руками разорвал на кусочки!», – такая вполне естественная реакция возникает у многих.

Таким образом человек проживает эмоции, которые были бы присущи кому-то очень бесстрашному, умному, проницательному. И за счет этого кажется себе чуть-чуть умнее и смелее.

Но как способ прокачать себя чтение «чернухи» рекомендовать не стоит. Лучше, конечно, отслеживать количество и качество новостей, особенно сейчас. Кстати, стремление постоянно листать новостные ленты каждую свободную минуту сродни настоящей зависимости. Куда разумнее раз в час делать перерыв для короткой медитации, разговора с другом или даже прогулки, если это возможно.