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Семья и Дети

«Боятся, вдруг что-то найдут»: врач-рентгенолог — об основных страхах, связанных с раком груди

Рентгенолог Собина рассказала, как часто следует проверяться на рак груди

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Global Look Press
По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в течение жизни примерно каждая двенадцатая женщина рискует заболеть раком молочной железы. Как утверждают в организации, этот вид рака является главной причиной смерти женщин от онкологических заболеваний. Врач-рентгенолог Ольга Собина в колонке для «Газеты.Ru» рассказала, почему женщины часто откладывают прием у врача и какие новые методы помогают сделать исследование максимально эффективным.

Маммография считается золотым стандартом обследования для женщин после 40 лет. Ежегодные исследования помогают «поймать» рак молочной железы на ранней стадии. Казалось бы, прекрасная и несложная мера профилактики.

На практике же далеко не все женщины проходят маммографию регулярно. Первая причина – ничего не болит, ничего не беспокоит, зачем тогда делать исследование?

Но необходимо понимать, что онкологические заболевания на первой стадии никак себя не проявляют, поэтому так важен профилактический осмотр, который поможет вовремя заметить проблему.

Вторая причина – страшно делать маммографию, а вдруг что-то найдут? Несмотря на свою противоречивость и нелогичность, действительно это очень популярное убеждение.

Рак молочной железы – самый популярный среди онкологических заболеваний женщин.

Наверняка у каждой из нас есть знакомые или коллеги, которые столкнулись с этим заболеванием.

Отсюда и ужас, и избегание: а вдруг что-то найдут и у меня? Чтобы избавиться от этого страха, достаточно понимать, что рак груди хорошо поддается лечению, после которого женщина может прожить долгую жизнь и никогда больше не столкнуться с онкологией.

Но здесь, конечно, важно учитывать, что чем раньше обнаружено образование, тем лучше оно подается терапии. По статистике медиков, ранняя диагностика позволяет вылечить болезнь в 98% случаев.

При отсутствии жалоб, прощупываемых образований в груди и наследственной предрасположенности рекомендуется делать исследование:

• Один раз в два года – женщинам моложе 39 лет;

• Один раз в год – женщинам от 40 до 54 лет;

• Дважды в год – женщинам старше 55 лет;

Третья причина – страх боли во время исследования. Маммография достаточно безопасная и мягкая процедура, но, тем не менее, многие женщины ощущают дискомфорт, когда грудь сдавливается с двух сторон.

Болезненность можно снизить, если вместо маммографии пройти процедуру томосинтеза. Это современный рентгенологический метод, который хорошо проявил себя при диагностике новообразований молочных желез. Помимо безболезненности он имеет еще ряд важных преимуществ.

У некоторых женщин из-за анатомических особенностей груди образование незаметно при обычной маммографии. Маммография делается в двух проекциях (прямой и боковой), на выходе получается четыре снимка, но бывает так, что ткани «наслаиваются» друг на друга и не дают увидеть всю картину.

При томосинтезе рентгеновская трубка движется по дуге вокруг молочной железы и создает серию послойных трехмерных изображений, это помогает достоверно уточнить наличие новообразований даже в плотных участках.

Сжимание молочной железы на томосинтезе происходит более деликатно, т.к. врач делает это медленно и вручную, уточняя у пациентки, не больно ли ей.

Исследование проводят с 5-го по 12-й день менструального цикла, считая от первого дня менструации, а при отсутствии менструаций исследование можно проводить в любой день.

Рекомендую каждой пациентке не рисковать своим здоровьем и не подвергать себя реальной, а не выдуманной опасности из-за неоправданных страхов. Рак молочной железы излечим, если с должным вниманием отнестись к своему здоровью.

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