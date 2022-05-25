«Многослойный образ — выход из любой ситуации»: как одеть ребенка по погоде

Многие родители задумываются, как одеть новорожденного и ребенка старше года. Педиатр и стилист перечислили самые удобные и практичные элементы детского гардероба, которые рекомендуется иметь дома. Об этом в материале «Газеты.Ru».

Как воспринимают погоду новорожденные и дети от года

Педиатр и автор Телеграмм-канала «Pediatr.Katya о детском здоровье» Екатерина Яковлева объяснила, что следует знать, чтобы одеть ребенка по погоде.

«У новорожденных детей теплообмен выше, чем у взрослых, и они больше подвержены перегреву, поэтому их особенно важно одевать по погоде. Если вы ощущаете температуру 18-22 градуса комфортной для пребывания в тонкой кофте или футболке, выбирайте одежду ребенку так, как одели бы сами себя», — объяснила врач.

Однако для детей постарше будут действовать другие правила. По словам врача, чтобы понимать, как одеть годовалого ребенка, важно учитывать уровень физической активности: ребенок сидит в коляске или бегает на площадке. Исходя из этого нужно надеть больше или меньше слоев одежды.

Если же родители собираются в гости после прогулки, следует продумать весь образ ребенка, чтобы ему было не жарко в помещении и не холодно на улице, считает персональный стилист и имиджмейкер Юлия Мореходова:

«Многослойный образ — выход из любой ситуации. Чтобы ребенку было удобно двигаться, важно подобрать соответствующую одежду: приятную к телу, без колючих этикеток и натирающих швов, не сковывающую движение. Если речь идет о наряде для крохи до года, подойдут слипы, боди с короткими или длинными рукавами в паре со штанишками, платьица с колготками. Отправляясь на улицу, безусловно, нужно утепляться: добавить флиску и верхнюю одежду».

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Как одеть ребенка на прогулку весной

Педиатр Яковлева объяснила, как одеть грудного ребенка, если весна холодная. По ее мнению, теплая кофта и пинетки подойдут в случае, если сам взрослый надевает демисезонную, а не летнюю обувь.

«Определять тепло ребенку или нет по ручкам, ножкам и носику нельзя. Они всегда на 15 градусов холоднее тела. То, что они прохладные — нормально», — предупредила педиатр.

Как добавила Яковлева, холодной весной новорожденным вовсе не обязательна демисезонная шапка под капюшон, потому что в люльке коляски ветра не будет, а значит, одного капюшона будет достаточно.

«Для маленьких детей легкие колготки — не самая удобная одежда. Лучше отдать предпочтение хлопковому комбинезону с рукавами и штанинами. Для девочек старшего возраста легкие колготки под юбку нужны вторым слоем, если температура ниже +10 градусов», — добавила врач.

При такой температуре родители зачастую надевают на новорожденных и годовалых девочек платье с длинными рукавами. Однако наряд подойдет лишь для торжества или фотосессии, а вот для прогулки — это плохой вариант.

«На грудничках оно может задираться и мешать спокойно отдыхать в коляске. Сейчас, когда столбик термометра не поднимается выше 15 градусов, лучше выбирать более практичные вещи, например, демисезонный конверт или слип и демисезонный комбинезон», — объяснила стилист Мореходова.

Как одеть ребенка на прогулку летом

Многие родители задаются вопросом, что следует знать, чтобы одеть новорожденного по погоде летом. Как объяснили специалисты, небольшая разница с правилами детского гардероба весной действительно есть. Несмотря на то, что в преддверии лета установилась довольно холодная погода, ребенку вряд ли понадобится теплый комбинезон. А вот при выборе боди с короткими рукавами стоит быть очень внимательным.

«Обращайте внимание на то, что одежда нужна нам не только для согревания, но и для защиты от солнечных лучей и насекомых. В солнечную погоду лучше отдавать предпочтение боди с длинными рукавами», — предупредила педиатр Яковлева.

Как объяснила педиатр, такая мера связана с тем, что детям до года и старше не рекомендуется надолго оставаться под прямыми солнечными лучами. По мнению врача, очень важно проверять прогноз погоды перед прогулкой. Это связано с тем, что в тени и на солнце может быть разная температура.

«Обращайте внимание на осадки — когда на улице дождь, лучше отдать предпочтение непромокаемой верхней одежде из мембранной ткани. Если на улице тепло и дождь, тонкую мембранную куртку и брюки или комбинезон можно надеть прямо на футболку и шорты», — предупредила педиатр.

Стилист добавила, что футболка с длинным рукавом подойдет в любое время года, особенно в холодные летние дни.

«Лонгслив можно надевать как самостоятельную одежду. Это актуально для поздней весны и прохладных летних дней, например, в паре с джинсовкой, ветровкой или плащом», — заключила Мореходова.