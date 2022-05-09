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Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Семья и Дети

Тест: угадайте советский фильм о войне по стоп-кадру

Угадайте культовые военные кинокартины времен СССР по одному кадру

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Кадр из фильма «Летят журавли»/Кадр из фильма «А зори здесь тихие»
Часто нам трудно найти подходящие слова, чтобы рассказать современным детям о Великой Отечественной войне. На помощь приходят советские фильмы — проникновенные, яркие и честные зарисовки о том, как страшно и тяжело жилось во время войны. Предлагаем проверить, хорошо ли вы помните легендарные отечественные картины, а после — выбрать те, которые вы посмотрите вместе с ребенком. Тест «Газеты.Ru» — в помощь.

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

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