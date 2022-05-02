Как остановить рвоту у ребенка: врачи об опасности домашнего лечения

Детский организм нередко реагирует рвотой на неподходящие продукты питания, инфекции, нарушения в организме и даже на погоду. Независимо от причины многие родители ищут ответ на вопросы «Как остановить рвоту у ребенка?», «Какой лекарственный препарат может безопасно подавит рвотный рефлекс?» О том, почему такой подход опасен для детского здоровья, «Газете.Ru» объяснили педиатры и детский гастроэнтеролог.

Причины рвоты у детей

Как сообщила «Газете.Ru» Елена Грек, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, рвота у детей бывает по нескольким причинам:

«Чаще всего это проявление кишечных инфекций: энтеровируса, аденовируса или бактериальных инфекций. Второе место занимают пищевые отравления. А у детей постарше рвота может быть симптомом обострения заболевания желудочно-кишечного тракта, например, гастрита. Если ребенка рвет желчью, но при этом он чувствует себя нормально, возможно, это заброс желчи в желудок.

Обычно такие эпизоды повторяются с определенной периодичностью: раз в неделю или месяц. Еще одна причина рвоты у детей – солнечный удар. При перегреве ребенка обычно рвет всего один раз, и другие признаки расстройства желудочно-кишечного тракта отсутствуют. В этом случае достаточно будет дать малышу отдохнуть в темном прохладном помещении».

Также доктор отметила, что рвота может начаться, если резко повысилось артериальное давление, однако у маленьких детей такое встречается крайне редко.

Большинство родителей не способны понять, в чем причина рвоты у детей. Тем более, что иногда ее могут сопровождать жидкий стул и боли в животе. Необходимо обратиться за медицинской помощью к педиатру или детскому гастроэнтерологу, а в некоторых случаях потребуется вызвать скорую помощь.

Не стоит забывать, что у грудных детей бывают срыгивания, и к рвоте они не имеют никакого отношения. Около половины новорожденных в возрасте до трех месяцев срыгивают как минимум раз в сутки.

Как быстро остановить рвоту в домашних условиях

Увидев, что ребенка рвет, родители задаются вопросом «Как быстро остановить рвоту в домашних условиях?» Многие взрослые надеются, что существует универсальный лекарственный препарат, который сразу решит проблему.

Однако Ксения Батрак, педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, предупреждает, что быстро остановить рвоту практически невозможно, а чаще всего – не нужно и даже опасно:

«Неслучайно врачи не советуют давать детям противорвотные препараты. Рвота является защитным симптомом, который помогает организму освободиться от инфекции. Останавливая ее с помощью таблеток, мы сами вредим детям. А также мешаем постановке правильного диагноза, смазывая клиническую картину заболевания. Так что стараться остановить рвоту в домашних условиях не стоит».

Также от домашнего «лечения» родителей предостерегает Андрей Куренков, врач-педиатр, эксперт телеканала «Мама»:

«Ни в коем случае нельзя самостоятельно, без осмотра врача, останавливать рвоту. Дело в том, что рвота встречается при многих заболеваниях, часть из которых легкие и самопроходящие, а часть – смертельно опасные (непроходимость кишечника, диабетический кетоацидоз, острая надпочечниковая недостаточность, непищевое отравление, повышение внутричерепного давления). Если рвота вызвана этими причинами, а вы будете ее пытаться останавливать, рискуете упустить время».

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Что можно дать ребенку от рвоты

Ксения Батрак отмечает, что вместо того чтобы останавливать рвоту у ребенка, можно попытаться облегчить его общее состояние, дав ему что-то кислое: перетертое яблоко или немного воды с лимоном. Но главная задача – обеспечить организму ребенка достаточное количество жидкости, чтобы не допустить обезвоживания.

«При однократной рвоте можно дать компот из сухофруктов. Но если ребенка продолжает рвать, нужно перейти на дробное питье: каждые 10–15 минут делать хотя бы по несколько глотков. Поить лучше обычной водой, но кипяченой», – рекомендует доктор Батрак.

У ребенка наблюдаются сухость во рту, пенообразная слюна или ее отсутствие, сокращение позывов к мочеиспусканию, маленький объем мочи, снижение активности? Это признаки обезвоживания. Жидкий стул еще больше ускоряет потерю жидкости.

Рвота и диарея опасны для маленького ребенка снижением электролитов в организме. Вместе с жидкостью ребенок теряет и биологически значимые элементы, которые поддерживают в клетках важные процессы. Педиатр Ксения Батрак рассказала, как их можно восполнить: «Для компенсации потери глюкозы или кислот можно добавить в обычную воду немного сахара или сок лимона. Можно купить и готовые растворы с выверенным составом электролитов, соли и сахара. Например, «Регидрон Био». Обычно их вкус детям не очень нравится, но такие растворы помогают восполнить баланс полезных веществ. Если причина рвоты у детей – пищевое отравление, можно принять сорбирующие препараты».

Врач-педиатр Андрей Куренков объясняет, почему для восстановления водно-солевого баланса (регидратации) нельзя использовать лекарственный препарат для взрослых:

«Средства, используемые для взрослых, для детей не подходят, так как у них высокая осмолярность, то есть высокая концентрация солей, и они сами могут провоцировать рвоту. Для детей нужны средства с низкой осмолярностью. Для взрослых – Регидрон, для детей – Регидрон-Био».

Как остановить рвоту, если нечем рвать

Бывают случаи, когда рвотный рефлекс сохраняется, даже когда рвать уже нечем. В такой ситуации родители пытаются найти способ остановить рвоту у ребенка.

Однако детский гастроэнтеролог Елена Грек предупреждает, что единственный вариант – обратиться за медицинской помощью: «Все, что могут сделать родители, это перенести ребенка в прохладное и тихое помещение, приглушить свет, приложить к голове что-то холодное, погладить по голове или животику. Иными словами, постараться успокоить в ожидании врача».

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Врач или скорая помощь

Как понять, требуется ли ребенку вызов скорой помощи или достаточно дождаться врача?

Андрей Куренков советует ориентироваться на свой жизненный опыт:

«Вы должны самостоятельно решить только один вопрос: экстренная или плановая медицинская помощь требуется ребенку. Если в процессе ожидания врача, несмотря на ваши усилия по выпаиванию состояние ребенка ухудшается и его мочеиспускания становятся реже, надо вызвать скорую помощь».

Доктор подчеркивает, что до прихода врача не нужно давать никаких лекарств, все усилия родителей должны быть посвящены выпаиванию ребенка низкоосмолярными средствами оральной регидратации, о которых речь шла выше. Это поможет не допустить обезвоживания.

Что делать после того, как ребенка вырвало

Врачи уточняют, что универсальное средство при рвоте у детей – это питье.

Елена Грек сообщает, чем можно поить и даже кормить ребенка после рвоты: «Если организм хорошо воспринимает жидкость, то к воде можно добавить теплый некрепкий чай. Напиток не стоит делать слишком горячим. Чай можно подсластить и добавить немного лимона для восстановления кислотного баланса. Любая еда после рвоты также должна быть жидкой и однородной по составу. Подойдет каша или куриный бульон. От жирной и жареной пищи следует отказаться».

А вот если рвотные позывы не прекращаются, начинает болеть голова и желудок, появляется жидкий стул, поднимается температура, а сам ребенок вялый и не в состоянии даже пить, доктор предупреждает: следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Можно ли при обезвоживании от рвоты и диареи давать ребенку газированные напитки?

«Поить ребенка газировкой при рвоте и диарее (жидкий стул) ни в коем случае нельзя. Максимум можно дать щелочную минеральную воду. Но только в одном случае – когда рвота вызвана обострением гастрита или панкреатита (воспалительный процесс в области поджелудочной железы). Щелочь поможет погасить кислотность в желудке. При этом даже такая минералка должна быть без газа», — отвечает Елена Грек