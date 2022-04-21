Как подать на развод женщине с детьми

По статистике, в год расторгается около 500-600 тысяч браков. Развод сложен не только с психологической, но и с юридической точки зрения, особенно при наличии в семье несовершеннолетних детей. О том, как пройти через все этапы этого процесса, «Газете.Ru» рассказал юрист Алексей Яковлев.

Можно ли подать на развод, если есть дети?

Согласно статье 21 Семейного кодекса РФ, если в паре есть общие несовершеннолетние дети, расторгнуть брак в органах ЗАГС не получится – необходимо решать дело в суде.

Из этого правила существует несколько исключений: если один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или приговорен к тюремному заключению на срок свыше трех лет.

Если же брак расторгается по другой причине, есть два варианта развития событий: развод по обоюдному согласию или в одностороннем порядке.

В первом случае все проходит достаточно просто – суд, согласно статье 23 СК РФ, не выясняет мотивы развода и утверждает соглашение относительно детей. В случае если обоюдного согласия достичь не получилось, суд вправе расторгнуть брак, только если будет доказано, что «дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны».

Во время процесса суд может принимать меры к примирению, приостанавливая судебный процесс на срок до трех месяцев.

Как подать заявление на развод в одностороннем порядке?

Чтобы начать процедуру расторжения брака в одностороннем порядке, необходимо прежде всего подать в суд соответствующее исковое заявление. Существует, однако, юридическое ограничение: во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка муж не имеет права подавать заявление о расторжении брака – такое заявление не будет принято судом.

Заявление – ключевой документ при подаче на развод. Подавать его надо по месту жительства ответчика (второго супруга), однако в случае, если выезд к его месту жительства затруднен, можно подать заявление и по своему месту жительства. Узнать, какой суд отнесен к конкретному адресу, можно на сайте https://sudrf.ru.

При отсутствии спора о детях и имущественного спора на сумму более 50 тыс. руб., заявление можно подать в мировой суд – в нем дело будет разрешаться быстрее. Если же к договоренности по поводу детей и имущества прийти не удалось, заявление подается в районный суд.

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Какие пункты обязательно должны быть в заявлении?

Заявление – важный юридический документ, и именно поэтому при его составлении необходимо соблюдать некоторые требования. В первую очередь, это формальный сухой язык, во вторую – необходимые пункты. В случае затруднения можно воспользоваться шаблонами из Интернета (остерегайтесь ненадежных сайтов).

• Наименование суда.

• Сведения об истце (о том, кто подает заявление): ФИО, дата и место рождения, адрес, паспортные данные. При желании можно добавить контактный телефон и адрес электронной почты.

• Сведения об ответчике (второй супруг): ФИО, дата и место рождения, адрес, паспортные данные. При желании можно добавить контактный телефон и адрес электронной почты.

• Обстоятельства дела. Сюда нужно вписать сведения о регистрации брака, ФИО и возраст детей, информацию о том, достигнуто ли соглашение по поводу их содержания и воспитания. Если заявление подается в одностороннем порядке, здесь же надо указать причины для развода.

• Требования. Основное – о расторжении брака, а также любые дополнительные (взыскание алиментов, определение места жительства детей и т. д.).

• Опционально – перечень мер, предпринятых к примирению.

• Перечень прилагаемых документов (перечень далее).

Какие документы нужны для подачи на развод с детьми?

К заявлению необходимо приложить перечень документов: какие-то нужны для процессуальных деталей, какие-то – для подтверждения требований. Вот основные из них:

• Уведомление о вручении. Этот документ нужен для того, чтобы подтвердить получение иска другой стороной.

• Свидетельство о заключении брака.

• Свидетельства о рождении детей.

• Документы о заработке и иных источниках доходов обоих супругов (если вы хотите взыскать алименты).

• Соглашение об уплате алиментов, если оно было достигнуто. Его наличие может значительно ускорить процедуру.

• Документы, подтверждающие совершение действий, направленных на примирение (необходимы для того, чтобы доказать невозможность сохранения брака).

• Документ об уплате госпошлины: для расторжения брака она составляет 600 руб., если в иск также включено требование о разделе имущества, то взыскивается дополнительная пошлина в зависимости от цены иска.

Сколько времени уходит на развод

Согласно СК РФ, расторжение брака в суде происходит минимум через месяц после подачи заявления. Срок может быть продлен, если за это время не удастся разрешить все споры.

Помимо этого, суд может остановить разбирательство на срок до трех месяцев (т. н. срок для примирения). Если примирение не состоится в течение этого времени, суд выносит решение о расторжении брака. После этого у сторон есть месяц на апелляционное обжалование решения – если такового не происходит, спустя месяц брак прекращается.

Таким образом, развод может занимать от двух месяцев до полугода, однако в определенных случаях процесс может затянуться на еще более долгий срок.