День воспитателя 2025: когда его отмечают, история праздника, 30 идей для подарков

Как празднуют День воспитателя в 2025 году и что подарить педагогам детских садов

В России с 2004 года отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. В этот праздник чествуют специалистов дошкольного образования, благодарят их за труд, терпение и заботу о детях. «Газета.Ru» рассказывает, когда отмечается День воспитателя в 2025 году, как поздравить с этим праздником педагогов и какие подарки будут уместны.

История праздника

Праздник зародился в 2004 году, когда сотрудники трех печатных изданий — газет «Детский сад со всех сторон», «Дошкольное образование» и журнала «Обруч» — предложили учредить День воспитателя. Идея получила большую поддержку от читателей — педагогов, авторов методик дошкольного развития, родителей воспитанников детских садов. Как отметили авторы инициативы, День учителя остается праздником учителей, а воспитателей в этот праздник поздравляют в последнюю очередь. Важно, чтобы у специалистов дошкольного образования был свой профессиональный праздник.

Правда, официально День воспитателя и всех дошкольных работников стал отмечаться только в 2016 году — после выхода соответствующего приказа Министерства образования и науки РФ.

27 сентября ежегодно отмечается День воспитателя

Эта дата имеет историческую основу. 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад. Но детские сады в Российской империи не пользовались особой популярность, по причине высоких затрат. Позволить себе водить ребенка в садик могли только очень богатые семьи. К тому же в обществе преобладало мнение, что домашнее воспитание лучше, а детские сады только ограничивают развитие ребенка и способствуют распространению болезней.

После Октябрьской революции детские садики, которых в России на тот момент насчитывалось около 280, влились в государственную систему образования. 20 декабря 1917 года вышла «Декларация по дошкольному воспитанию», которая провозгласила бесплатность и доступность детских садов.

Кого поздравляют с Днем воспитателя

День воспитателя – это праздник всех, кто причастен к дошкольному образованию: воспитателей, их помощников, заведующих, методистов, психологов, логопедов, музыкальных руководителей, инструкторов по физкультуре и медицинских работников. Именно эти люди создают в детском саду атмосферу комфорта и безопасности, делают пребывание ребенка в садике полезным и интересным.

close Валерий Матыцин/ТАСС

Традиции Дня воспитателя

Традиции Дня учителя и Дня воспитателя во многом схожи. Дети и родители дарят педагогам и сотрудникам детского сада цветы и открытки, говорят им слова благодарности. В некоторых садиках проходят утренники и концерты.

В праздник вручают награды и благодарности заслуженным воспитателям города или района, официальные лица поздравляют коллективы детских садов. К этому дню часто приурочено открытие конкурсов «Воспитатель года» или «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» — как правило, они проходят в несколько этапов и нацелены на повышение престижа работы в детских садах.

30 идей для подарка на День воспитателя

В День воспитателя необязательно делать большие подарки, важны внимание, искренние слова благодарности. Букет, открытка, сладкий презент, стихотворение, прочитанное вашим ребенком, детский рисунок будут особенно приятны педагогам.

Можно особо отметить ваших воспитателей и сделать подарок — самостоятельно или вместе с другими родителями. Однако имейте в виду, что воспитатель — работник образовательной организации. Согласно ст. 575 ГК РФ он не должен принимать подарки дороже 3000 руб. Поэтому дорогие презенты, а тем более денежный подарок будут неуместны.

Лучший подарок соответствует интересам человека, поэтому можно заранее выяснить, чем увлекается ваш педагог, какие у него хобби.

Точно не стоит дарить воспитателю:



косметику, предметы гигиены;



дорогостоящие украшения;



алкоголь;



вещи «с намеком»: справочник по воспитанию детей, книгу «Как выйти замуж» и т.п.

close Claudia K/Shutterstock/FOTODOM

Вкусные подарки

1. Бенто-торт или капкейки. Их можно изготовить на заказ, придумать оригинальный дизайн и написать теплые пожелания.

2. Фруктовую корзину, наборы орехов. Простой и приятный подарок всегда кстати.

3. Съедобные букеты. Их выбор сейчас огромен – из чая, кофе, сыра, ягод.

4. Чайные или кофейные наборы. Распространенный и популярный вариант подарка. Обратите внимание на наборы с травяным чаем и медом, эксклюзивные сорта кофе или чая.

5. Необычные сладости: авторский шоколад, пастила.

Практичные и полезные подарки

6. Массажер. Воспитателю много времени приходится проводить на ногах. К концу рабочего дня накапливается усталость. Массажер поможет снять мышечные зажимы, расслабиться.

7. Лампа-светильник. Стильная настольная лампа или симпатичный ночник украсят любой интерьер.

8. Органайзер для рабочего стола. Можно держать все под рукой: ручки, блокноты, цветные карандаши, маркеры и другие предметы, нужные воспитателю в работе.

9. Беспроводная колонка. Удобная вещь для проведения занятий с дошколятами — как творческих, так и спортивных.

10. Внешний аккумулятор. Пауэрбанк — полезная вещь. Особенно, если выбрать легкую и тонкую модель, которая не займет в сумке много места.

11. Ланч-бокс. Полезный подарок, который пригодится в разных обстоятельствах. Можно выбрать обычную модель или с подогревом, простую или яркую.

close Rabusta/Shutterstock/FOTODOM

Сертификаты или подписки

Это распространенный вариант подарка. Чаще всего дарят сертификаты в магазины косметики. Но вы можете отступить от шаблона и подарить:

12. Сертификат на спа-программу.

13. Сертификат на мастер-класс.

14. Сертификат в книжный магазин.

15. Онлайн-подписку на тематические ресурсы. Это может быть годовой доступ к профессиональным платформам для педагогов или подписка на сервис, связанный с литературой, иностранными языками, психологией и т. п.

Ориентируйтесь на интересы того, кому вы дарите подарок.

Аксессуары

16. Шарф. Можете остановить свой выбор на практичном варианте теплого пушистого шарфа — ведь холода уже близко, или выбрать нарядный палантин.

17. Зонт. Простой зонт или зонт с принтом наверняка понравится педагогу и будет полезным подарком для осени.

18. Шопер. Можете выбрать из готовых изделий или придумать оригинальный дизайн и сделать сумку на заказ.

19. Перчатки или варежки. Воспитателям подолгу приходится гулять с детьми, даже когда погода не радует. Поэтому теплые вещи в качестве подарка будут уместны.

Приятные подарки

20. Постер или картина. При выборе исходите из вкусов педагога либо отдайте предпочтение универсальной вещи.

21. Ароматические свечи. Красивые и качественные декоративные свечи настраивают на релакс и отдых.

22. Красивая ваза или блюдо. Такие вещи пригодятся и в группе в детском саду, и дома.

close ilona.shorokhova/Shutterstock/FOTODOM

Подарки по интересам

23. Билеты в театр, на концерт. Если вы знаете, что ваш воспитатель — ценитель театрального искусства, поклонница какой-то группы или исполнителя, можете смело выбирать такой вариант.

24. Наборы для творчества. Кто-то любит вышивать, создавать картины или изготавливать мыло. Возможно, вы раньше обсуждали с воспитателем его хобби — тогда точно не прогадаете с сюрпризом.

25. Набор закладок для книг. Воспитателю часто приходится держать под рукой разные методические пособия и материалы, поэтому такой подарок не останется без дела. Выберите красивые закладки, соответствующие дошкольной тематике.

26. Книги — универсальный подарок. Можно выбрать и новинку художественной литературы, и интересное издание по психологии, дизайну, искусству.

27. Набор для пикника. Если ваш педагог любит выезды на природу — подарите ему что-то для путешествий.

Оригинальные подарки

28. Фотоальбом. Создайте вместе с родителями фотоальбом вашей группы. Постарайтесь выбрать яркие снимки, где будут дети со своими воспитателями на занятиях, во время прогулки, на праздниках и утренниках. Вместе придумайте веселые подписи. Такой подарок будет храниться как память, даже когда ваши дети уже станут взрослыми.

29. Создайте «фирменный стиль» группы. Например, закажите футболки или кепки с особым логотипом для воспитателей и детей. Можно придумать этот логотип всем вместе.

30. Подготовьте с детьми небольшое поздравление. Стихи, песня, сценка — проявите фантазию. Обычно воспитатели придумывают сценарии концертов и утренников, поздравляя с праздниками родителей. А тут наоборот — главными зрителями станут ваши педагоги. Можно такое поздравление снять на видео и подарить детскому саду.