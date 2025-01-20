Притяжение московской зимы: как туризм в новогодние каникулы улучшает экономику столицы

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января российскую столицу посетили 7 млн туристов — на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. О проекте «Зима в Москве» и роли туризма в стабилизации столичной экономики — в материале «Газеты.Ru».

Прямой экономический эффект

Количество посетивших Москву в эти новогодние праздники стало рекордным даже по сравнению с эталонными допандемийными годами. А туризм за этот достаточно короткий период, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, принес Москве 136,8 млрд рублей, вклад в городской бюджет составил 18,7 млрд рублей. Эти убедительные цифры, подтверждающие эффективность городских инициатив, в том числе в сфере туризма, в полтора раза больше, чем за прошлогодний зимний сезон в сопоставимых ценах.

Таким образом, новогодние каникулы с семимиллионным турпотоком стали своеобразным катализатором столичной экономики, пополнившейся за счет немалой добавленной стоимости. Ведь значительно выросший турпоток в столицу обеспечил высокую заполняемость не только гостиниц, ресторанов и культурных учреждений, но и всей инфраструктуры отдыха в столице.

Туризм на фоне общего снижения производственной активности в январе играет важную роль в стабилизации экономики города. Он компенсирует экономический спад за счет роста в сфере услуг, торговли и транспорта. Это серьезный вклад в социально-экономическую устойчивость российской столицы, диверсификация доходов бюджета. Ведь на доходы от туризма не только обслуживаются основные отрасли, это и налоговые поступления, которые затем перераспределяются на городские нужды: инфраструктурные проекты, транспорт и благоустройство.

close Площадка «Московское чаепитие» на Тверской площади в рамках проекта «Зима в Москве», декабрь 2024 года Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Кроме того, благодаря активно развивающейся в столице туристической отрасли здесь создаются новые рабочие места. Увеличивающийся турпоток стимулирует рост занятости в смежных секторах — гостиничном бизнесе, транспорте, общественном питании, розничной торговле. В нынешних реалиях геополитической нестабильности и ограничений на международных рынках развитие внутреннего туризма становится одним из важнейших направлений поддержания экономической активности, в том числе и поддержка малого и среднего бизнеса. Ведь туристический бум дает стимулы для развития и, соответственно, увеличения оборотов, очень многим связанным с гостями города предприятиям — кафе, ресторанам, сувенирным магазинам, гастрономическим кластерам и тому подобным.

«Зима в Москве» притягивает

Ключевым драйвером развития столичного туризма в эти новогодние праздники стал проект «Зима в Москве», реализуемый впервые и уже успевший подарить миллионам жителей и гостей города незабываемые радостные эмоции. Проект объединяет городскую инфраструктуру и создает запоминающиеся события и атмосферу, предлагая самые различные варианты отдыха для семей с детьми, для молодежи и для пожилых.

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Самые разноплановые точки притяжения для гостей и москвичей создают 8,5 тыс. мероприятий, среди которых фестивали «Путешествие в Рождество» и «Московское чаепитие», творческие мастер-классы, концерты, множество квестов, катки, лыжные трассы и, конечно, открывшийся этой осенью уникальный кинопарк «Москино» с его яркой новогодней программой. Поэтому и праздничная афиша получилась насыщенной и яркой, а гости остались переполнены впечатлениями и незабываемыми эмоциями, которые ценнее любого сервиса.

«Зима в Москве» встретила гостей столицы доброжелательной атмосферой и на фестивалях, и на спортивных, развлекательных и культурных мероприятиях.

«Сотни событий в общественных пространствах по всему городу в новогодние дни связаны общей темой истории города и московских традиций гостеприимства», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» исполнительный директор гостиничного холдинга «САФМАР Плаза» Константин Горяинов.

По его словам, туристы активно интересуются традиционными центрами притяжения города — это театры, парки, катки, гастрономические фестивали, катание на собачьих упряжках в рамках проекта «Зима в Москве».

Хотя в столице нет проблем и с обеспечением качественного сервиса. В сочетании в развитой городской инфраструктурой, которой, судя по отзывам гостей, завидует весь мир, это, безусловно, также способствует увеличению турпотока в Москву. Средняя загрузка отелей категорий 3 и 4 звезды в праздничные дни достигла 90%.

close Александр Авилов/Агентство «Москва»

«В период новогодних праздников мы зафиксировали рост числа туристов и рост загрузки нашего Московского кластера, куда входит 8 отелей, а это более 3000 номеров», — рассказал «Газете.Ru» президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Так, по его словам, с 31 декабря по 7 февраля загрузка отелей сети в столице достигла 78%, что на 5% выше показателей за аналогичный период прошлого года. А в некоторые праздничные дни она приближалась к 100%, сообщил он.

Организовать турпоток в удобном для гостей режиме помогает и технологическая поддержка платформы RUSSPASS, позволяющая планировать маршруты, бронировать мероприятия и находить информацию о зимних событиях. Также привлекают внимание к «Зиме в Москве» новые игровые проекты с дополненной реальностью.

Проект «Зима в Москве», отмечают в московской мэрии, стал индустриально образующим, определяющим развитие не только столичной туристической отрасли, но и всей инфраструктуры комфорта города и его жителей — от транспорта и благоустройства до сферы гостеприимства, предпринимательства и даже промышленности. Он, даже если судить строго по статистике, уверенно закрепляет за собой флагманскую роль в процессе формирования новой отрасли культурного и событийного туризма.

Основа стратегического развития

Очевидно, что этот эффект — прекрасная основа для развития внутреннего и международного туризма, несмотря ни на какие санкции. Ведь среди посетивших Москву в новогодние праздники не только россияне из всех регионов страны, но и зарубежные туристы.

close Евгений Самарин/mos.ru

«В число топ стран, гости из которых посетили Москву, были: Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Турция, Казахстан, Узбекистан. Среди регионов РФ в основном приезжали гости из Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Краснодара», — сообщил «Газете.Ru» исполнительный директор гостиничного холдинга «САФМАР Плаза» Константин Горяинов.

Гости, по его словам, оставляют положительные комментарии о своем пребывании в Москве во время новогодних праздников, отмечая прекрасное оформление городских улиц и витрин, безупречную работу общественного транспорта и такси, круглосуточную помощь туристической полиции, обменные пункты валют и возможность открыть платежные карты МИР для иностранцев. «Гости из дальнего зарубежья получают преимущества в связи с текущим обменным курсом и таким образом получают гостиничный сервис международного уровня на гораздо более выгодных условиях, чем в других странах», — подчеркнул он.

По словам президента Cosmos Hotel Group Александра Биба, доля иностранных туристов неуклонно растет, а по сравнению с прошлым годом турпоток иностранных гостей на новогодние праздники увеличился более чем в четыре раза. Но в общем доходе номерного фонда, отметил он, превалирует локальный спрос.

Яркие, позитивные впечатления гостей от посещения зимней Москвы серьезно повышают статус российской столицы как международного туристического центра. Причем наблюдается не только положительная динамика, но и просматриваются долгосрочные перспективы — согласно опросам, 80% гостей планируют повторно вернуться зимой в Москву в следующем году. Так что можно говорить о формировании устойчивой аудитории и постоянного источника дохода для столичной казны.

close Новогодняя инсталляция на одной из улиц Москвы Владимир Астапкович/РИА Новости

Праздничная «Зима в Москве» стала и вкладом в стратегическое развитие города, поскольку развитие туризма — одна из составляющих Стратегии развития Москвы до 2030 года. Согласно ей планируется увеличение столичного турпотока до 52 млн человек в год для укрепления своих позиций как ведущего центра внутреннего и международного туризма. Доходы города от туризма к 2030 году, по предварительным расчетам, составят 500 млрд рублей. А вклад отрасли в валовой региональный продукт вырастет до 8%, подтверждая, что туризм может играть одну из ключевых ролей в устойчивом развитии российской столицы.