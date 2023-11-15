Идем на рециклинг: как упаковка переведет экономику России на новые рельсы

Минпромторг направил в ведомства позицию по поводу «списка 28» — так назвали перечень пластиковых товаров и упаковки, которые в силу их специфики сложно или невозможно переработать. С января 2024 года на смену этой продукции должны прийти аналоги из полимеров, которые подвергаются вторичной переработке. Каким образом это решение может повлиять на переход российской экономики в формат замкнутого цикла — в материале «Газеты.Ru».

Совместная работа над ошибками

Минпромторг направил в адрес правительства РФ позицию по перечню видов продукции и товаров из пластика, которые следует заменить на альтернативные в связи с тем, что их трудно или вовсе невозможно отправить на переработку. Коротко этот документ называют «список 28» — столько позиций из пластика первоначально планировали заменить на бумагу, алюминий и стекло.

Однако регулятор выбрал иной подход: обсудить список призвали все заинтересованные стороны — от производителей и потребителей упаковки до переработчиков, производителей полимеров и экологов. Совместно они выработали реалистичный вариант предложенного перечня — с учетом экономических факторов и во избежание возможных социальных последствий в виде сокращения рабочих мест и закрытия целых производств. Упаковку, которую сложно перерабатывать, заменят на решения из полимеров, которые легко поддаются переработке.

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«Это действительно интеллектуальное решение, оно учитывает интересы всех сторон, — отмечает глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

По его мнению, ритейлерам не придется пересматривать свои возможности по транспорту, складам, логистике, так как они будут иметь дело, в основном, все с той же пластиковой упаковкой.

«Потребительские качества упаковки из вторичных полимеров остаются на высоком уровне, что важно для производителей товаров и их покупателей. При этом использование монорешений из пластика повысит спрос переработчиков на такую продукцию и увеличит объемы переработки отходов, что положительно скажется на экологии. Тем временем тенденции рынка нефтехимии давно учитывают стратегию многократного возврата сырья в переработку», — поясняет Бунич.

В результате, сегодня в списке указаны 23 позиции: 6 видов пластиковой упаковки из нескольких компонентов предлагается ограничить с 2024 года, по еще 17 наименованиям до 2030 года будут идти дополнительные обсуждения.

Так, со следующего года уйдет в прошлое многокомпонентная упаковка, содержащая пластик и металл — из-за того, что она содержит несколько часто неразделимых слоев разных материалов, ее сложно переработать. Например, с 2024 будут заменены на монорешения из пластика капсулы от кофе с металлическими элементами, пластиковые контейнеры для консервов с прикольцованной металлической крышкой.

Полупрозрачные ПЭТ-бутылки нестандартных цветов также попадут под запрет — останется тара голубого, зеленого, коричневого и черного цветов, которая сохраняет потребительские свойства товара и увеличивает срок годности. Из непрозначных ПЭТ-бутылок останутся белые — этот цвет имеет функциональное значение.

До 2030 года также могут быть заменены на аналоги из монополимеров гибкая вакуумная упаковка дойпак, флоупак, многослойные тубы от зубной пасты, сетки для овощей и фруктов, многокомпонентные пакеты в форме кувшина и т.д.

Трудности перестройки

Предложенный список — один из ключевых компонентов для закона о «Расширенной ответственности производителей» (РОП), который заработает в январе 2024 года и станет квинтессенцией начатой в 2019 году экологической реформы. В ее ходе в стране должна появиться инфраструктура для эффективного сбора и переработки отходов.

И все же переход отраслей на работу с новыми материалами не обойдется без вызовов, и они касаются, в первую очередь, отрасли переработки.

Несмотря на то, что эксперты оценивают потенциал страны в части возврата пластика во вторсырье как высокий, а по данным Минприроды уже сейчас в стране работают около 80 заводов по переработке пластика и в следующем году могут появиться еще более двухсот предприятий, России только предстоит наладить эту систему. Например, по данным аналитического центра ТЭК Минэнерго РФ, объем рынка первичного ПЭТ-сырья в России в 2021 году был около 672 тыс. тонн, переработано было только порядка 170 тыс. тонн.

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«Переработка отходов — вторая задача экологической реформы. Это сложный технологический процесс, который требует не только дорогостоящей инфраструктуры, но и преодоления сложностей, которые сегодня возникают еще на этапе сбора мусора», — констатирует руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, отходы мало сортируют в процессе сбора через раздельные контейнеры для разных видов мусора. За это многократно критиковались региональные операторы, а они, в свою очередь отмечали, что не всегда располагают нужными ресурсами.

«Нельзя исключать и такой фактор как общий консерватизм некоторых участников рынка, неготовность выстраивать новые процессы. Очевидно: для того, чтобы преодолеть эти тенденции, нужны меры госстимулирования», — отмечает Колташов.

И государство уже поддерживает ответственно относящийся к окружающей среде бизнес — существуют «зеленые закупки», когда таким компаниям дают преимущества на торгах. Есть и не только поощрительные инструменты стимулирования. Например, экологический сбор, который увеличится для «отстающих» с уменьшением нагрузки на остальных, а также прочие меры, включая штрафы.

Кто готов к новому времени?

Тем временем производители полимеров благодаря ранее реализованным инициативам уже готовы к более пригодными для циклической экономики подходам. Например, СИБУР вкладывает средства в развитие перерабатываемых полимеров. Так, его предприятие «ПОЛИЭФ» производит ПЭТ-гранулы Vivilen rPET — в них до 30% применятся вторичное сырье. Одновременно компания инвестирует в технологии переработки пластика, которые дадут возможность уже через два года перерабатывать полимерные отходы без сортировки.

Кроме того, еще в 2018 году в России появилась ассоциация производителей упакованной продукции «РусПРО», куда на тот момент вошли представительства в РФ таких гигантов, как PepsiCo, Nestle, Danon, Coca-Cola, Unilever и другие. Все эти компании развивают переход на более экологичную упаковку, в том числе повторное использование пластика.

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При этом в России в русле мирового тренда растет рынок изделий из вторично переработанного пластика.

Из него уже делают уличные скамейки, урны, и даже железнодорожные шпалы. И этот список будет только расширяться, так как запрос на использование продукции из вторичного пластика есть и у массового потребителя. Доплатить за экологичную упаковку до 9% от стандартной стоимости доставки готовы более половины россиян (54%) – такие результаты опроса, проведенного в сентябре 2023 года, представила логистическая компания СДЭК.

«В последние годы экологическое сознание людей выросло, этому способствовали и активные шаги по прививанию культуры обращения с отходами и деятельной заботы об экологии, которые реализовывали как государство, так и бизнес. Исследования показывают, что почти половина россиян готовы потреблять меньше продукции или даже отказаться от нее, если она сделана с большим воздействием на окружающую среду. Такие результаты можно считать одним из самых значительных шагов в построении экономики замкнутого цикла — как известно, для широких преобразований, в том числе, экономических, нужна поддержка людей, а, значит, новые парадигмы мышления», — резюмирует Андрей Бунич.