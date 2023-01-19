Как Грузия проводила Вахтанга Кикабидзе в последний путь

В Тбилиси в церкви Кашвети – одном из самых известных храмов грузинской столицы – прошла панихида по Вахтангу Кикабидзе. Церемония прощания с актером состоялась в Тбилисской филармонии. Закрытый гроб с телом был завернут в украинский флаг, а на него сверху положили грузинский. Прощались со звездой фильмов «Мимино» и «Не горюй!» три дня подряд – начиная с 17 января.

Проститься с Кикабидзе пришли тысячи людей – было даже перекрыто движение транспорта в центре Тбилиси. Почтить усопшего пришли многочисленные коллеги и поклонники актера. На прощании звучали песни Кикабидзе – в молодости первую популярность он получил как барабанщик и певец в ансамбле «Орэра».

Днем 19 января гроб с телом актера вынесли из здания филармонии. Люди внутри и на улице провожали его аплодисментами. Актера похоронят на Верийском кладбище, где покоятся его супруга и мать.

«Жена Ирина умерла год назад, осенью 2021-го. Буба очень тяжело переживал ее уход, на мое поздравление с Новым годом сказал: «Не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю». А с друзьями надо прощаться. Это твоя жизнь, твое прошлое, это ты сам. Так нас учили старики в той стране, где мы все дружили. И самое мое большое желание, чтобы народы наши снова были вместе», — сообщил прессе прибывший на похороны актер Станислав Садальский.

Как прощались с народном артистом Грузии и СССР — в фоторепортаже «Газеты.Ru».