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«Лучший в бизнесе»: умер последний из великих италоамериканских певцов Тони Беннетт

На 97-м году жизни скончался современник Синатры и последний певец-крунер Тони Беннетт

Не дожив пары недель до 97-летия, в Нью-Йорке умер Тони Беннетт – эстрадный певец, которого Фрэнк Синатра называл «лучшим в бизнесе».

Италоамериканец Энтони Доминик Бенедетто родился в 1926 году в нью-йоркском районе Куинс в семье бакалейщика и швеи. Попасть в шоу-бизнес он сумел благодаря дяде – тот плясал чечетку. Уже в 10 лет Тони пел на открытии моста Трайборо, соединяющем Куинс с Манхэттеном и Бронксом. После учился музыке и живописи, работал на низкоквалифицированных работах, чтобы помочь семье. Одновременно с этим – пел в ночном клубе Paramus в Нью-Джерси.

В 1944 году в возрасте 18 лет Тони призвали в армию, и спустя год он оказался на фронте – как он говорил, «на переднем ряду кресел в аду». Вернувшись с войны, молодой ветеран взял псевдоним Тони Беннетт и начал петь свинг.

Манера пения Тони называлась крунинг – «шепоток». Так же пели Синатра, Перри Комо и Дин Мартин. В 1950-х годах в Америке италоамериканская эстрада была на пике своей популярности – не исключено, что благодаря завязкам мафии в индустрии развлечений. Беннетт – последний из крунеров, кто дожил до XXI века.

Однако с приходом рок-н-ролла крунеры стали терять популярность. Но уже в 1963 году Тони Беннетт получил «Грэмми» за шлягер I Left My Heart in San Francisco – за лучший мужской вокал. Карьера Тони на этом не кончилась – он смог вернуть популярность в 1980-х и продолжал выпускать новые альбомы до самой смерти, в 2021 году спев дуэтом с Lady Gaga.

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