07 января 2024, 13:45
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Герой наших снов: 10 лучших ролей Николаса Кейджа
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Кадры из фильмов «Дикие сердцем» (1990), «Мэнди» (2018), «Без лица» (1997) и «Адаптация» (2002)
«Воспитание Аризоны», 1987
Криминальная комедия «Воспитание Аризоны» стала вторым полным метром братьев Коэн, которые решили снять что-то максимально отличное от своего дебюта, мрачного неонуара «Просто кровь». Итогом стала фарсовая история про неочевидную пару — вора-рецидивиста и полицейскую, которые решают завести полноценную семью и похищают ребенка у владельца сети магазинов. Партнершей Кейджа стала Холли Хантер, также в ленте снялись Джон Гудмен и Фрэнсис Макдорманд.
«Дикие сердцем», 1990
Романтическая криминальная драма Дэвида Линча про Сейлора и Лулу (Кейдж и Лора Дерн) — сбежавших влюбленных, которые скрываются от преступников, нанятых деспотичной матерью девушки. Поначалу картину восприняли неоднозначно («Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля в 1990 году считалась спорным решением), но со временем ее оценили по достоинству.
«Покидая Лас-Вегас», 1995
Психологическая драма об отношениях алкоголика, намеренного упиться до смерти, и проституированной женщины (Элизабет Шу), стала единственной лентой, за которую Кейдж был удостоен премии «Оскар». Автор оригинальной автобиографической книги Джон О'Брайен так и не увидел свою историю в кино — он ушел из жизни вскоре после того, как продал права на экранизацию.
«Скала», 1996
Образцовый боевик режиссера Майкла Бэя и продюсера Джерри Брукхаймера. Правительственная группа пытается проникнуть в тюрьму «Алькатрас», захваченную террористами (бывшими морпехами), которые угрожают пальнуть по Сан-Франциско ракетой с химическим оружием, если власти не выплатят компенсации семьям погибших в ходе секретных операций во Вьетнаме и Ираке. Кейдж изобразил в картине специалиста по химическому и биологическому оружию из ФБР, а его партнером по кадру стал Шон Коннери.
«Без лица», 1997
Фантастический экшн-триллер Джона Ву (первый голливудский проект, где постановщик получил творческий контроль) про спецагента ФБР, которому пересаживают лицо одного брата-террориста, чтобы он выпытал у другого, где заложена бомба с отравляющим газом. На главные роли рассматривались разные пары артистов, в том числе Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, Майкл Дуглас и Харрисон Форд, Алек Болдуин и Брюс Уиллис. Сам Кейдж, в итоге сыгравший в картине вместе с Джоном Траволтой, небезосновательно считает «Без лица» шедевром.
«Адаптация», 2002
Метатрагикомедия Спайка Джонса по сценарию Чарли Кауфмана (точнее, Чарли Кауфмана и Дональда Кауфмана), в которой Николас Кейдж играет Чарли Кауфмана, пытающегося написать сценарий по мотивам книги Сьюзан Орлеан (ее саму на экране изображает Мерил Стрип) «Похититель орхидей», а заодно и выдуманного близнеца Кауфмана — Дональда (лента посвящена его светлой памяти). Вторая — и пока что последняя — номинация на «Оскар» в карьере Кейджа.
«Пипец», 2010
Ироничный боевик Мэттью Вона по комиксу Марка Миллара про обычного подростка Дэйва Лизевски (Аарон Тейлор-Джонсон), который решает стать супергероем и ввязывается в противостояние с всамделишными гангстерами. Кейдж изобразил в ленте сурового Папаню, отца Убивашки (Хлоя Грейс Морец) — будущей напарницы главного героя.
«Мэнди», 2018
В психоделическом экшн-хорроре Паноса Косматоса Кейдж сыграл сходящего с ума мужчину, который мстит культистам и байкерам-каннибалам за смерть своей возлюбленной (Андреа Райсборо). «Мэнди» стала одной из самых запоминающихся картин 2010-х, вернула Кейджа на карту, а также вошла в число последних работ исландского композитора Йохана Йоханнссона.
«Свинья», 2021
Пронзительный триллер о леснике-отшельнике, который пускается на поиски похищенной у него свиньи. Удивительная лента, которая всю дорогу угрожает стать «Джоном Уиком», но в итоге остается сама собой.
«Невыносимая тяжесть огромного таланта», 2022
Метакомедия с Николасом Кейджем в роли великого актера Ника Кейджа, который от финансовой безысходности соглашается на встречу со своим фанатом, миллиардером-плейбоем Хави Гутьерресом (его изображает Педро Паскаль). На месте артиста вербуют агенты ЦРУ, утверждающие, что Хави на самом деле оружейный барон, похитивший дочь местного политика.
«Кобры, определенно, — отвечает Николас Кейдж на вопрос о том, повлияли ли какие-нибудь животные на его актерскую игру. — Они пытаются тебя загипнотизировать, качаясь из стороны в сторону… Животными весело вдохновляться».
На актерскую карьеру Кейджа, впрочем, вдохновили не звери — и даже не родственники (от своей настоящей фамилии Николас Ким Коппола поспешил избавиться, не желая пользоваться плодами славы своего дяди Фрэнсиса Форда Копполы). А Джеймс Дин — артист, который стал иконой 50-х, успев сняться всего в трех крупных ролях (на будущую звезду «Покидая Лас-Вегас» произвела особое впечатление историческая драма «К востоку от рая»). У Кейджа, чья фильмография растянулась на пять десятилетий, а также обеспечила ему репутацию одного из самых противоречивых и эксцентричных актеров, их, разумеется, намного больше. По случаю 60-летия героя наших снов «Газета.Ru» решила выбрать десять лучших.