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Герой наших снов: 10 лучших ролей Николаса Кейджа

Актеру Николасу Кейджу исполнилось 60 лет

«Кобры, определенно, — отвечает Николас Кейдж на вопрос о том, повлияли ли какие-нибудь животные на его актерскую игру. — Они пытаются тебя загипнотизировать, качаясь из стороны в сторону… Животными весело вдохновляться».

На актерскую карьеру Кейджа, впрочем, вдохновили не звери — и даже не родственники (от своей настоящей фамилии Николас Ким Коппола поспешил избавиться, не желая пользоваться плодами славы своего дяди Фрэнсиса Форда Копполы). А Джеймс Дин — артист, который стал иконой 50-х, успев сняться всего в трех крупных ролях (на будущую звезду «Покидая Лас-Вегас» произвела особое впечатление историческая драма «К востоку от рая»). У Кейджа, чья фильмография растянулась на пять десятилетий, а также обеспечила ему репутацию одного из самых противоречивых и эксцентричных актеров, их, разумеется, намного больше. По случаю 60-летия героя наших снов «Газета.Ru» решила выбрать десять лучших.

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