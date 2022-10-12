12 октября 2022, 21:56
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«Летят журавли» снова на больших экранах. Интересные факты о фильме
13 октября в повторный прокат выходит один из самых трагичных фильмов о Великой Отечественной войне «Летят журавли». 65 лет назад эту картину Михаила Калатозова впервые показали на больших экранах. Она получила главный приз Каннского кинофестиваля и сегодня входит в золотой фонд не только отечественного, но и мирового кинематографа.
Вместе с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» «Газета.Ru» вспоминает главные факты о фильме и людях, его создавших.
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Татьяна Самойлова и Константин Никитин в фильме «Летят журавли» (1957)
Когда фильм был готов, в Советском Союзе он не был принят также восторженно. Если кинематографисты сразу увидели уникальность картины, то советскому руководству она категорически не понравилась. В ней напрочь отсутствовал героический настрой, который был присущ тогда фильмам о Великой Отечественной. Никита Хрущев назвал главную героиню – женщиной легкого поведения. Но пришло приглашение из Канн, и картину пришлось отправить на фестиваль.
Афиша фильма «Летят журавли» (1957)
Пьеса «Вечно живые», по которой поставлена картина, была написана еще в 1943 году драматургом Виктором Розовым. Но по идеологическим причинам в те годы произведение опубликовано не было. Случилось это только в период хрущевской оттепели, когда в театре «Современник» прошла постановка «Вечно живые». Режиссер Михаил Калатозов, известный по фильмам «Мужество» и «Валерий Чкалов», нашел автора пьесы и предложил ему написать сценарий для будущего фильма.
Кадр из фильма «Летят журавли» (1957)
Когда в Москве снимали «Летят журавли», в столицу приехал начинающий оператор-документалист, будущий оскароносный режиссер Клод Лелуш. Он случайно попал на площадку и увидел съемки знаменитой сцены пробега Бориса по лестнице – когда операторскую люльку на специальном приспособлении поднимали в декорации лестничного колодца, чтобы оператор находился вровень с актером. Лелуша так поразила эта задумка и увиденная им часть будущего фильма, что, вернувшись в Париж, он связался с дирекцией Каннского фестиваля и сообщил, что будущий фильм обязательно нужно пригласить в основную программу.
Татьяна Самойлова и Алексей Баталов в фильме «Летят журавли» (1957)
Фильм начинается с того, что герои гуляют по утренней Москве. По первоначальной задумке героиня должна была уходить в восходящее солнце по цепи Крымского моста. Неделю актеров привозили на грим в два часа ночи, но каждый раз Сергей Урусевский отменял съемку – не было нужного света. Его поддерживал в этом и Михаил Калатозов – сам в прошлом оператор. Создатели считали, что лучше никак не снимать, чем снимать плохие кадры.
Светлана Харитонова и Алексей Баталов в фильме «Летят журавли» (1957)
Одна из самых трагичных сцен картины – несостоявшееся прощание Бориса и Вероники. Знаменитую решетку нашла художник картины Лидия Наумова. Это место так понравилось режиссеру Михаилу Калатозову, что он решил снимать сцену проводов именно здесь. И как оказалось – не зря. В 1941 году отсюда уходил на фронт истребительный батальон. Это здание школы 644 в Армянском переулке в Москве. Сегодня на здании висит мемориальная доска в память о тех событиях начала войны.
Алексей Баталов и Константин Никитин в фильме «Летят журавли» (1957)
Создание фронтовых сцен стало настоящим испытанием и для актеров, и для съемочной группы. Сергею Баталову приходилось падать навзничь в холодную воду. На съемках сцены драки актер даже серьезно повредил лицо и попал в больницу. А когда снимали проход солдат по болоту, оператор Урусевский лежал на металлическом листе, а помощники таскали его несколько часов по колено в грязи.
Татьяна Самойлова и Алексей Баталов в фильме «Летят журавли» (1957)
«Я сошью себе на свадьбу белое подвенечное платье», – говорит героиня Татьяны Самойловой в самом начале фильма Борису. Именно эту несостоявшуюся свадьбу видит герой, умирая. Идея, что человек представляет перед смертью не прошлое, а несвершившееся будущее, принадлежит автору пьесы и сценария Виктору Розову. Такой ход он придумал именно для фильма. «Зрелище свадьбы, которой уже никогда не суждено произойти, призвано подчеркнуть трагедию смертного мгновения. Спрессовать весь горестный смысл неосуществленной мечты», – писал в дневниках оператор картины Сергей Урусевский.
Антонина Богданова и Татьяна Самойлова в фильме «Летят журавли» (1957)
Описывая Веронику в пьесе, Виктор Розов представлял свою любимую девушку Надежду, которая на самом деле дождалась писателя с фронта и стала его женой. Она была блондинкой, поэтому первоначально на главную роль планировали взять Елену Добронравову (ее пробы не подошли) и Татьяну Конюхову (она отказалась). Татьяну Самойлову увидел в фильме «Мексиканец» оператор Урусевский. Он обратил внимание на девушку с необычной внешностью и пригласил на пробы. После проб у создателей не осталось сомнений – героиня найдена. Не уверен был только Виктор Розов, он считал, что молодая актриса может не осилить такую сложную роль, но после начала съемок признал свою неправоту.
Татьяна Самойлова и Василий Меркурьев в фильме «Летят журавли» (1957)
Василий Меркурьев, исполнивший роль доктора Федора Ивановича, был самым известным на тот момент актером из всех приглашенных в картину. Меркурьев был во многом схож со своим персонажем. Василий Васильевич воспитывал не только родных дочерей, но также взял в семью детей репрессированного брата. А во время войны его жена – Ирина Мейерхольд – по дороге в эвакуацию подобрала отставших от поезда мальчика и девочку. Так что одно время в доме жили восемь детей. После войны Меркурьев в одном из интервью рассказал о детях, которых приютил в войну, и родная мать забрала их.
Валентин Зубков и Татьяна Самойлова в фильме «Летят журавли» (1957)
В конце фильма Вероника дарит цветы солдатам на Белорусском вокзале. После Победы в 1945 году на Белорусский вокзал ежедневно прибывали поезда с воинами и жители Москвы приходили туда поприветствовать победителей и встретить своих близких, вернувшихся с войны.
Татьяна Самойлова в фильме «Летят журавли» (1957)
Татьяну Самойлову после показа картины в Каннах ждал невероятный успех. Она получила премию жюри XI Каннского фестиваля «Апельсиновое дерево» с формулировкой «Самой скромной и очаровательной актрисе». Ее красотой восхищался Пабло Пикассо, он даже написал портрет артистки. Правда, по словам Самойловой, оставил его себе. Актрису хотели видеть в Голливуде – приглашали на роль Анны Карениной. Но советское руководство отвечало, что она занята. Впоследствии Самойлова сыграет Каренину, но уже в отечественном фильме Александра Зархи.
Татьяна Самойлова и Алексей Баталов в фильме «Летят журавли» (1957)
Успех ждал картину не только на Каннском фестивале. Фильм вышел в кинотеатрах по всей Франции, и только в этой стране его посмотрело более 5 млн человек. В Советском Союзе – более 28 млн. Фильм актуален и сейчас, в опросе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» он вошел в топ-10 самых главных фильмов о войне по версии зрителей.