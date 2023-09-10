10 сентября 2023, 08:17
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Когда истина ближе, чем хотелось бы: 10 самых страшных серий «Секретных материалов»
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Агенты ФБР Малдер и Скалли (Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон) в сериале «Секретные материалы» (1993 – 2018)
«Узкий», 1 сезон, 3 серия
«Секретные материалы» принялись как следует пугать почти сразу же, в первом эпизоде с «монстром недели» (две предыдущие серии были посвящены внутренней «мифологии» шоу). Мутант-убийца Юджин Виктор Тумс, способный растягивать свое тело и проскальзывать в самые тоненькие щелочки, подбираясь к жертвам, по праву фигурирует практически во всех списках наиболее страшных чудовищ во всем сериале. Злодей произвел на зрителей такое сильное впечатление, что вернулся в 21-й серии того же дебютного сезона «Секретных материалов». Кстати, если бы там персонаж, который просыпается от спячки лишь раз в 30 лет, не встретил свой финал, агентам Малдеру и Скалли пришлось бы разбираться с ним… в 2023 году.
«Хозяин», 2 сезон, 2 серия
Как-то раз в жизни создателя «Секретных материалов» Криса Картера одновременно произошло две события. Во-первых, его собака подцепила глистов. Во-вторых, он стал читать что-то про Чернобыль и вымирание. Все три темы пересеклись в эпизоде второго сезона «Хозяин», после которого многим зрителям стало боязно ходить в туалет. В ходе очередного расследования Малдер и Скалли сталкиваются с человеком-трематодой из канализации Нью-Джерси.
«Длань Наказующая», 2 сезон, 14 серия
Герои Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон прибывают в небольшой городок, чтобы расследовать смерть подростка, которая, по всей видимости, наступила в ходе некоего оккультного ритуала. В итоге героям приходится иметь дело с членами тайного сатанинского культа — и, возможно, с самим Дьяволом. Задуманная как сатирическое высказывание о псевдоверующих, серия «Длань Наказующая» отлично работает и как оккультный хоррор. Она стала последним эпизодом шоу, который написали сценаристы и будущие создатели франшизы «Пункт назначения» Глен Морган и Джеймс Вонг перед тем, как уйти заниматься сериалом «Космос: Далекие уголки» (он продержался в эфире всего сезон).
«Гротеск», 3 сезон, 14 серия
Пока Малдер и Скалли работают над делом серийного убийцы, который утверждает, что во всех его злодеяниях виноват дух гаргульи, якобы овладевший им, герой Дэвида Духовны и сам, кажется, становится одержим какой-то таинственной силой. Сценарист серии Говард Гордон вдохновлялся прогулками по Нью-Йорку, где наткнуться на статую гаргульи большого труда не составит. Во время работы над серией автор шоу Крис Картер предложил добавить в «Секретные материалы» больше психологизма. Чтобы настроиться на соответствующий лад, режиссер «Гротеска» Ким Гордон гонял по кругу диск с саундтреком к хоррору Эдриана Лайна «Лестница Иакова», чем изрядно доставал свою жену.
«Дом», 4 сезон, 2 серия
После закрытия сериала «Космос: Далекие уголки» сценаристы Глен Морган и Джеймс Вонг, отсутствовавшие в третьем сезоне, вернулись в «Секретные материалы» — и сделали это с помпой. «Дом» специально задумывался ими как предельно шокирующий камбэк. Так и получилось: почти все фанаты сходятся во мнении, что это самый мрачный и ужасающий эпизод всего шоу. В нем Малдер и Скалли расследуют смерть младенца, родившегося с серьезными физическими отклонениями, и сталкиваются с крайне жуткой семейкой фермеров. «Дом» стал единственной серией шоу, получившей рейтинг TV-MA (передача предполагается к просмотру взрослыми и может не подходить для детей младше 17 лет).
«Леонард Беттс», 4 сезон, 12 серия
«Леонарду Беттсу» досталось звание самого рейтингового эпизода «Секретных материалов»: Fox показал эту серию сразу после трансляции Суперкубка в январе 1997 года, тогда ее посмотрели 29,1 млн человек. Жуткое дело о сотруднике скорой помощи, который питается раком и имеет способности к регенерации, пугает не только самим монстром, но и лихим сюжетным поворотом: именно в этой серии выясняется, что у Скалли онкологическое заболевание.
«Обоюдное сумасшествие», 5 сезон, 19 серия
Кафка в кубе — то есть в кубике: действие «Обоюдного сумасшествия» разворачивается преимущественно в офисе, где одному из сотрудников мерещится (или не мерещится), что его босс превращается в гигантское насекомоподобное существо. Малдер, который оказывается в том же помещении, вскоре начинает видеть те же ужасы. Эта серия — триумф монтажерки визуальных эффектов Лори Коллсен-Джордж, которая взяла отснятый материал (с каскадершей в достаточно нелепом костюме), полностью убрала оттуда монстра, а затем вернула — предварительно его анимировав и ускорив движения. Процесс оказался таким трудозатратным, что эпизод был завершен только в день выхода в эфир. Однако оно стоило того: неестественно дергающееся чудище производит неизгладимое впечатление.
«Кукушата», 8 сезон, 4 серия
«Кукушата» продолжают обширную традицию «Секретных материалов» пугать зрителей разномастными паразитами, начатую еще в первом сезоне (серия «Лед», снятая по мотивам «Нечто» Джона Карпентера). Здесь Скалли застревает одна в неуютной глуши и противостоит культу, который поклоняется странному организму, похожему на бананового слизня. Последний вышел настолько мерзким, что, по словам продюсера Пола Рабвина, во время съемок некоторых сцен даже операторам становилось не по себе.
«Через отрицание», 8 сезон, 7 серия
Кошмар на улице «Секретных материалов»: в седьмой серии восьмого сезона новый напарник Скалли, агент Джон Доггетт в исполнении Роберта Патрика (Малдер тогда был недоступен в силу того, что его похитили инопланетяне) охотится за лидером религиозного культа, который убивает своих жертв, проникая в их сны. Сомнамбулическое пространство во многом развязало авторам руки (серия выросла из образа крови, сочащейся из тюбика вместо зубной пасты, но продюсер Фрэнк Спотниц не смог придумать, как реализовать эту затею в «реальности»), а сам эпизод стал бенефисом Патрика.
«Фамильяр», 11 сезон, 8 серия
Можно по-разному относиться к двум сезонам ребута «Секретных материалов», но свои крутые моменты там в любом случае были. Один из них — эпизод «Фамильяр», где вернувшиеся в ФБР Малдер и Скалли берутся за дело о жестоком нападении на ребенка в лесах Коннектикута, в котором сначала подозревают диких животных, а потом — более зловещие сущности. Вроде одержимого чем-то крайне нехорошим игрушечного клоуна Мистера Хохотуна, вполне способного дать фору Аннабель из вселенной «Заклятия».
Ровно 30 лет назад, 10 сентября 1993 года, в эфире канала Fox показали пилотную серию «Секретных материалов» Криса Картера — научно-фантастического сериала, который стал одним из главных событий в истории телевидения. Шоу про напарников-«фэбээровцев», расследующих очень странные дела, было вдохновлено конспирологическими теориями и верой в нечто большее.
«Секретные материалы» сделали из начинающих актеров Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон, сыгравших в проекте главные роли, суперзвезд и кумиров поколения. А зрителям подарили множество страхов и бессонных ночей.
По случаю дня рождения сериала «Газета.Ru» решила вспомнить 10 самых жутких эпизодов.