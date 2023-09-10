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Когда истина ближе, чем хотелось бы: 10 самых страшных серий «Секретных материалов»

30 лет назад состоялась премьера сериала «Секретные материалы»

Ровно 30 лет назад, 10 сентября 1993 года, в эфире канала Fox показали пилотную серию «Секретных материалов» Криса Картера — научно-фантастического сериала, который стал одним из главных событий в истории телевидения. Шоу про напарников-«фэбээровцев», расследующих очень странные дела, было вдохновлено конспирологическими теориями и верой в нечто большее.

«Секретные материалы» сделали из начинающих актеров Дэвида Духовны и Джиллиан Андерсон, сыгравших в проекте главные роли, суперзвезд и кумиров поколения. А зрителям подарили множество страхов и бессонных ночей.

По случаю дня рождения сериала «Газета.Ru» решила вспомнить 10 самых жутких эпизодов.

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