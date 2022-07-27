Чего вы не знали о «Кин-дза-дза!» — истории и редкие фото со съемок фильма
28 июля на территории России в рамках проекта «Мосфильм. Золотая коллекция» в кино» выходит в повторный прокат легендарная картина Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». Фильм был покадрово восстановлен мастерами лаборатории «Мосфильма» и воссоздан в формате 4K – в точных красках и звуке, которые закладывались автором.
«Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» публикуют редкие фотографии со съемок картины и вспоминают истории, связанные с непростым процессом создания фантастической антиутопии 1986 года.
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Георгий Данелия, Юрий Яковлев, Евгений Леонов, Станислав Любшин и Леван Габриадзе на съемочной площадке кинофильма «Кин-дза-дза!»
В движение Пепелац и другие агрегаты инопланетной цивилизации приводили с помощью конструкций из веревок, ручной тяги и комбинирования изображений.
У конструкторов заказали только ракету. Она должна была эффектно вылетать из песков пустыни. К ней потребовался особый электрический домкрат и пульт, который руководство «Мосфильма» закупило в Японии. Однако посылку задержали на таможне. Ракету запустили без японского оборудования, и она взорвалась. Единственным утешением стало то, что никто не пострадал. Новую создали сами с помощью обрезка трубы и комбинированных съемок.
Афиша к кинофильму «Кин-дза-дза!»
Первоначальной задумкой Георгия Данелии была идея перенести события романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ» в космос. Он поделился планами с давним соратником – сценаристом Резо Габриадзе. По словам режиссера, в одном разговоре они «наболтали» совершенно новую концепцию будущего фильма, представив двух землян, неожиданно оказавшихся на другой планете. Герои должны были столкнуться с цивилизацией, которая обогнала Землю в развитии, однако итогом прогресса стало полное моральное разложение.
Георгий Данелия на съемочной площадке кинофильма «Кин-дза-дза!»
Сценарий писали несколько месяцев. Сюжетные линии, сцены, диалоги персонажей изменяли и добавляли даже во время съемочного процесса. В итоге пачка со всеми вариантами сценария весила почти 5 кг. Съемки оказались еще «тяжеловеснее». Пришлось справиться с множеством физических и технических трудностей: невероятная жара в Каракумах, где снимали планету Плюк, потеря главной декорации – Пепелаца, взрыв дорогостоящей ракеты, сделанной конструкторами авиационного завода, и масса других препятствий. Оператор Павел Лебешев высказал мысль, что все это – козни инопланетян, которые не хотят, чтобы земляне узнали о них правду. «Иногда и я так думаю», – написал Данелия в книге воспоминаний «Тостуемый пьет до дна». Как бы там ни было, победа оказалась на стороне съемочной группы.
Кадр из кинофильма «Кин-дза-дза!»
Георгий Данелия мечтал, чтобы инопланетные аппараты перемещались в кадре без комбинированных съемок. Он обратился к ведущим конструкторам одного авиационного завода, и те представили свои разработки. Однако проекты оказались слишком похожими на существующие самолеты и вертолеты. Тогда режиссер положился на талант операторов, художников и собственную фантазию. Так, основу для создания Пепелаца, на котором летают главные персонажи, Георгий Николаевич и художник Теодор Тэжик нашли на свалке самолетов – отрезали хвостовую часть Ту-104, получился цилиндр. Его обшили пенополиуретаном и замаскировали под ржавчину. Инженер-дизайнер Александр Батынков смастерил винт, колеса и откидные двери.
Юрий Яковлев, Евгений Леонов и Станислав Любшин в кинофильме «Кин-дза-дза!»
Съемки планеты Плюк проходили в Туркменистане, в пустыне Каракумы. Группа поселилась неподалеку – в городе Небит-Даг (сегодня – Балканабад). Когда отправлялись в экспедицию, пришло известие, что часть реквизита с главной декорацией «Пепелац» железнодорожники по ошибке отправили во Владивосток.
Данелия был в ужасе. Декорации «Катер» и «Колесо обозрения» еще не смонтировали, пультов управления для комбинированных съемок не было. В Туркмению выехали Станислав Любшин, Евгений Леонов, Юрий Яковлев – ведущие актеры МХАТа, «Ленкома» и Театра имени Вахтангова соответственно. И их отпустили всего на месяц. «Месяц кончается, все актеры здесь, а я снимаю проходы и пейзажи. Нужные и ненужные. Жара, градусов, наверное, 60», – вспоминал Данелия в книге «Тостуемый пьет до дна».
Георгий Данелия, Юрий Яковлев, Евгений Леонов, Станислав Любшин на съемочной площадке кинофильма «Кин-дза-дза!»
Пепелац все же привезли, но за одну экспедицию не уложились. В Каракумы пришлось выезжать дважды. Артисты мужественно справились с жарой и постановочными трудностями. От «козней инопланетян» по-настоящему пострадал только Леонид Ярмольник. Он должен был сыграть торговца космической пылью, исполнитель дважды приезжал на съемки. В первый раз декорация, в которой он должен был работать, сгорела. Во второй приезд в нее врезался передвижной дизель-генератор, водитель которого был пьян. Третий раз решили не рисковать, роль Ярмольника из сценария вычеркнули.
Юрий Яковлев и Евгений Леонов в кинофильме «Кин-дза-дза!»
Для такой масштабной и необычной постановки требовалось много костюмов. Эскизы были готовы, но производственный отдел «Мосфильма» отказался взять их в работу. Специалисты были загружены заказом для фильма «Борис Годунов» и других первоочередных проектов. Обратились в мастерскую Большого театра, но их услуги оказались непомерно дороги.
Тогда группа выдвинула лозунг «Превратим недостатки в достоинства!» и начала создавать инопланетные одеяния из подручных материалов. В качестве основы художник Светлана Кахишвили предложила нижнее белье фирмы «Заря». Второй режиссер Леонид Биц достал летные костюмы, которые разобрали на детали для создания «модных» образов. Колокольчики, служащие отличием пацаков, купили в магазине «Рыболов-спортсмен». Обычно рыбаки используют их для донных удочек.
Юрий Яковлев в роли пацака Би
Роль пацака Би предназначалась Валентину Гафту, но он отказался. Тогда Георгий Николаевич обратился к Юрию Яковлеву. Звонок режиссера застал артиста в больнице. Курс лечения заканчивался, и исполнитель согласился сыграть столь необычного персонажа. Тем более – он давно мечтал о работе с Данелией. Одеяние для персонажа Би придумали еще в Москве – это был летный костюм и вязаная шапочка. Режиссеру наряд показался чересчур ярким, и он собственноручно попробовал его перекрасить. Залил одеяние водой с разведенными чернилами и оставил на ночь. Однако утром обнаружил, что цвет костюма ничуть не изменился. Пришлось принять его таким.
Евгений Леонов в роли чатланина Уэфа
Из-за технических неурядиц экспедиция в Туркменистан пришлась на самый жаркий период. Рано утром группа выезжала из гостиницы в городе Небит-Дага в пустыню, чтобы снять там эпизоды, происходящие на планете Плюк. Нормально работать можно было до обеда и вечером, жара достигала 60 градусов. Сложнее всего приходилось Евгению Леонову, исполнителю роли чатланина Уэфа. У артиста были проблемы с сердцем. По воспоминаниям Станислава Любшина, Евгений Павлович редко выходил на площадку без нитроглицерина. Костюм чатланина добавлял проблем – Леонова нарядили в теплое нижнее белье, матросские штаны и полусапожки из картины «Тиль Уленшпигель», взятые на «Мосфильме».
Считается, что название «Кин-дза-дза!» появилась благодаря Евгению Леонову. Однажды он распевал слово «кинза» на разные лады так, что замучил всю группу. Песенку забыли, а название осталось.
Леван Габриадзе в роли студента Гедевана (Скрипача)
Юного землянина Скрипача сыграл Леван Габриадзе, сын сценариста Резо Габриадзе. Во время съемок он учился в старших классах. И небольшой творческий опыт у него был. С 12 лет подросток работал ассистентом режиссера и актером в Тбилисском театре марионеток. Сейчас Леван занимается режиссурой и признается, что видит в роли Скрипача недостатки, за которые Данелия его не ругал просто потому, что был очень добрым. Кстати, знаменитая шапка студента Гедевана и свитер были взяты из личного гардероба режиссера.
Станислав Любшин в роли прораба Машкова (дядя Вова)
Пальто и свитер Данелии достались и персонажу Станислава Любшина – прорабу дяде Вове. Артист был рад сотрудничеству с режиссером, при этом в те годы у него было мало интересных предложений в кино. Станислав Андреевич рассказывает, что работа в пустыне оказалась тяжелейшей. Однако режиссер сумел создать дружескую и радостную атмосферу, при которой трудности не замечались. У Любшина и других исполнителей даже оставались силы поиграть вечером в футбол, несмотря на ворчание Данелии, беспокоившегося за их самочувствие.
Станислав Любшин, Леван Габриадзе и Ирина Шмелева в кинофильме «Кин-дза-дза!»
Второстепенные и эпизодические персонажи разрабатывались не менее тщательно, чем основные. Так, для создания самоходной тележки инопланетянки Цан режиссер лично облазил всю свалку, оставшуюся в Небит-Даге от военного аэродрома – хотя это было опасно из-за заполонивших место скорпионов. Он вспоминал, что нашел покрышку «поразительной красоты», которой инженер Александр Батынков украсил придуманную им тачанку. Костюм Ирине Шмелевой, исполнительнице роли Цан, придумали на месте. После долгих экспериментов набросили какую-то ветошь и решили – то, что надо!
Георгий Данелия в роли Абрадокса, правителя планеты Альфа
В дополнение к массе обязанностей Георгию Николаевичу пришлось взять на себя и актерскую функцию – сыграть Абрадокса, правителя планеты Альфа. Этот персонаж предназначался Норберту Кухинке, известному по роли датского профессора Хансена в «Осеннем марафоне». Он уже вылетал в СССР, когда режиссеру сообщили, что участие Кухинке в картине нежелательно. По сути – это означало запрет. Режиссер попытался найти замену, но не успел. Пришлось играть самому. Озвучивание Абрадокса он поручил Артему Карапетяну.
Станислав Любшин и Леван Габриадзе в кинофильме «Кин-дза-дза!»
Музыку к фильму «Кин-дза-дза» написал знаменитый грузинский композитор Гия Канчели, давно работавший с Данелией. Однако в картине есть музыкальные вставки из произведений других композиторов, имеющие собственную историю и миссию. Так, песенка, с которой земляне «гастролируют» на Плюке, родилась из шлягера «Одесситка» Льва Зингерталя. Она звучит из телевизора в квартире прораба Машкова. Скрипач и дядя Вова исполняют ее, немного переделав слова: «Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама, как я буду жить?» И поют на мотив колыбельной французского композитора Исидора Филиппа.
Станислав Любшин и Леван Габриадзе в кинофильме «Кин-дза-дза!»
Фильм был подписан в прокат 1 декабря 1986 года. Его посмотрели 15,7 млн человек. Это 14-е место по итогам 1987 года. Публика неоднозначно отнеслась к произведению Данелии. По рассказам мастера, было немало «ругательных писем», отправленных в разные инстанции. Однако были и те, кто принял и понял режиссерский замысел. Особенно приятным оказался отзыв академика Дмитрия Лихачева, который назвал картину блестящим произведением. Радовало и то, что «Кин-дза-дза!» понравилась молодежи. Среди писем поддержки оказалось послание школьников 4-го класса, убеждающих режиссера не обращать внимания на критиков. Юрий Яковлев рассказывал, что с волнением ждал реакции своего сына Антона. И получил от него подробный разбор с выводом – это лучший фильм Георгия Данелии.
Сам Данелия считал, что «Кин-дза-дза!» скорее не сатирическая комедия, как многие восприняли, а фильм-предвидение будущего. С годами картина заняла достойное место в отечественном кинематографе. Накануне ее возвращения на большой экран, телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» составил «Абсолютный топ» советских фантастических фильмов, изучив рейтинги ведущих российских и мировых изданий и сервисов. Кинолента Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» (1986) заняла первое место в рейтинге.