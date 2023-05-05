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«Самый сексуальный мужчина в мире»: Генри Кавиллу — 40 лет

Британский актер Генри Кавилл родился 5 мая 1983 года на острове Джерси. В его семье было пятеро детей, Генри был четвертым сыном. Будущий актер учился в интернате Стоу, в графстве Бакингемшир. В школьном возрасте он играл в театральных постановках и увлекался спортом. Несмотря на то, что он был членом команды по регби, Генри был довольно полным, одноклассники называли его «толстяк Кавилл».

Из-за лишнего веса Генри упустил роль Джеймса Бонда, а в начале карьеры по разным причинам дважды уступил роли Роберту Паттинсону — в «Гарри Поттере» и «Сумерках». Череда неудач на кастингах закончилась в 2007 году, когда Кавилл получил одну из главных ролей в сериале «Тюдоры».

В 2012 году Кавилл вошел в список «50 самых стильных британцев» по версии журнала GQ, а в декабре 2013 года журнал Glamour назвал его «Самым сексуальным мужчиной в мире».

Всемирная известность пришла к артисту благодаря роли Супермена в фантастическом боевике Зака Снайдера «Человек из стали». Эту роль артист тоже мог упустить, потому что не ответил звонок от режиссера с предложением о главной роли.

«Я играл в World of Warcraft, и у меня были четко расставлены приоритеты», — рассказывал Кавилл в шоу Конану О'Брайену.

Проект был так успешен, что актер продолжил сниматься в этой же роли в новых фильмах. Он сыграл Супермена в картине «Лига Справедливости» и в боевике «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости».

Любовь к серии игр «Ведьмак» побудила Кавилла сыграть Геральта в ее экранизации от Netflix. Всего на счету Кавилла более 60 фильмов, среди которых «Агенты А.Н.К.Л.», «Миссия невыполнима: Последствия» и боевик «Средь бела дня». Он также сыграл Шерлока Холмса в фильме «Энола Холмс». В октябре 2022 года стало известно, что Кавилл получил главную роль в фильме Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны».

Творческий путь актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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