«Внезапная болезнь». Актриса Чарлби Дин умерла в 32 года

Актриса победившего на Каннском фестивале фильма «Треугольник печали» Чарлби Дин умерла от «внезапной болезни», сообщает Deadline. По данным издания, 32-летняя модель скончалась в Нью-Йорке.



Дин родилась в Кейптауне. В модельной индустрии она с шести лет. Сначала снималась для рекламы и каталогов, а в 12 лет заключила контракт с Alfa Model Management.



Как актриса Дин дебютировала в 2010 году в фильме «Спад». Она также снималась в американском телесериале о супергероях «Черная молния».



Ее первой работой в большом кино стало исполнение главной роли в фильме «Треугольник печали» шведского режиссера Рубена Остлунда. В сатирической комедии речь идет о паре моделей, которые отправились в роскошное путешествие на яхте. Но из-за крушения оказались на необитаемом острове в окружении миллиардеров и уборщицы.



В мае фильм получил получил Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля.