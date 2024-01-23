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Названы номинанты на «Оскар-2024»

«Оппенгеймер» и «Барби» номинированы на «Оскар» в 2024 году

Американская киноакадемия объявила список номинантов премии «Оскар». На победу в главной категории «Лучший фильм» претендуют 10 картин 2023 года. Среди них — «Анатомия падения», «Барби» и «Маэстро». Лидером по числу номинаций в этом году стал «Оппенгеймер» — у него их 13.

Все претенденты на «Оскар-2024» в категории «Лучший фильм» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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