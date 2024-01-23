23 января 2024, 18:08
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Названы номинанты на «Оскар-2024»
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«Оппенгеймер», Кристофер Нолан (США, Великобритания)
Биографический фильм посвящен американскому физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру, который во времена Второй мировой войны руководил секретными разработками ядерного оружия. Фильм с Киллианом Мерфи в главной роли охватывает основные события жизни Оппенгеймера: учебу, руководство Манхэттенским проектом, испытание «Тринити» — и послевоенные годы, когда ученый попал в опалу и лишился допуска к гостайне.
«Убийцы цветочной луны», Мартин Скорсезе (США)
Вестерн «Убийцы цветочной луны» рассказывает о расследовании ФБР в 1920-х годах в округе Осейдж (США, штат Оклахома). Местные индейцы внезапно разбогатели из-за обнаруженной на их земле нефти. Туда приезжает отслуживший во Франции поваром Эрнест Беркхарт (Леонардо Ди Каприо). Его дядя Уильям Хейл (Роберт Де Ниро) убеждает Эрнеста посвататься к Молли Кайл (Лили Гладстоун) из зажиточной индейской семьи — чтобы заполучить ее земельные права. Для этого нужно жениться на девушке и избавиться от новоиспеченных родственников.
«Анатомия падения», Жюстин Трие (Франция)
Главная героиня драмы «Анатомии падения» — немецкая писательница Сандра Войер (Сандра Хюллер), ставшая главной подозреваемой в убийстве ее мужа (Сэмюэл Тейс). Мужчина выпал из окна при загадочных обстоятельствах. Единственным возможным свидетелем трагедии становится их незрячий 11-летний сын (Майло Мачадо-Гранер), который начинает сомневаться в невиновности матери.
«Маэстро», Брэдли Купер (США)
Режиссером, сценаристом, продюсером и исполнителем главной роли в байопике «Маэстро» стал Брэдли Купер. В соавторстве с Джошем Сингером он написал сценарий по биографии композитора Леонарда Бернстайна. Продюсерами фильма также стали Мартин Скорсезе, Стивен Спилберг и Тодд Филлипс. В центре сюжета «Маэстро» — история любви Бернстайна и актрисы Фелиции Монтеалегре (Кэри Маллиган).
«Зона интересов», Джонатан Глейзер (США, Великобритания, Польша)
Фильм «Зона интересов» — экранизация одноименного романа Мартина Эмиса. Сюжет разворачивается в годы Второй мировой войны на территории лагеря Освенцим в Польше, где богатая немецкая семья коменданта строит жизнь своей мечты на вилле с просторным участком через забор от заключенных. Главные роли сыграли Сандра Хюллер и Кристиан Фридель.
«Прошлые жизни», Селин Сон (США)
Главная героиня фильма — кореянка Ен На (Грета Ли), влюбленная в своего школьного друга Хэ Сона (Тео Ю) — вынуждена переехать с семьей в Канаду. Через 12 лет они находят друг друга в соцсетях и начинают общаться, но Хэ Сон оказывается совсем не таким, каким его представляла Ен На (которая теперь живет в Нью-Йорке и носит имя Нора). Она прерывает общение и строит личную жизнь, но через годы снова встречает первую любовь.
«Американское чтиво», Корд Джефферсон (США)
Профессора литературы Телониуса «Монка» Эллисона (Джеффри Райт) критикуют за то, что его романы «недостаточно черные». Тогда он пишет анонимный роман со всеми стереотипами о темнокожих американцах. Книга становится бестселлером и приносит Эллисону большой гонорар — а сам автор испытывает противоречивые чувства и борется с своей совестью.
«Барби», Грета Гервинг (США, Великобритания)
Сценарий ленты написала сама постановщица Грета Гервиг совместно с Ноа Баумбахом. По сюжету кукла Барби (Марго Робби) сбегает из кукольного мира из-за внутреннего кризиса. Следом за ней отправляется влюбленный в нее Кен (Райан Гослинг). Фильм собрал в мировом прокате более $1,4 млрд.
«Бедные-несчастные», Йоргос Лантимос (Ирландия, Великобритания, США)
Экранизация одноименного романа Аласдера Грея рассказывает о молодой женщине Белле Бакстер (Эмма Стоун), которая возвращается к жизни благодаря ученому Годвину Бакстеру (Уиллем Дефо) — тот пересаживает ей мозг ее же нерожденного ребенка. Под надзором Бакстера она заново изучает окружающий мир и сбегает в путешествие с адвокатом Дунканом Веддерберном (Марк Руффало).
«Оставленные», Александр Пэйн (США)
Действие фильма разворачивается в декабре 1970 года, когда несколько учеников закрытой школы вынуждены остаться в кампусе во время рождественских каникул. За ними присматривает ненавистный учитель истории мистер Ханэм (Пол Джаматти), который принципиально придерживается строгих педагогических методов, и скорбящая по погибшему во Вьетнаме сыну повариха Мэри (Давайн Джой Рэндольф).
Американская киноакадемия объявила список номинантов премии «Оскар». На победу в главной категории «Лучший фильм» претендуют 10 картин 2023 года. Среди них — «Анатомия падения», «Барби» и «Маэстро». Лидером по числу номинаций в этом году стал «Оппенгеймер» — у него их 13.
Все претенденты на «Оскар-2024» в категории «Лучший фильм» — в фотогалерее «Газеты.Ru».