22 октября 2023, 08:14
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38 лет спустя: что стало с актерами фильма «Назад в будущее»
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Кристофер Ллойд (доктор Эмметт Браун), Майкл Джей Фокс (Марти Макфлай), Лиа Томпсон (Лоррейн Бейнс) и Томас Уилсон (Бифф Таннен) на выставке Fan Expo Portland, 2023 год
Кристофер Ллойд, 85 лет — доктор Эмметт Браун
Актер Кристофер Ллойд полностью посвятил себя работе в кино после выхода фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1976), в котором сыграл пациента Макса Тайбера. Фильмография артиста насчитывает более 200 проектов, последние из которых — «Никто» Ильи Найшуллера (2021), «Мандалорец» Джона Фавро (2022), «Ночь в магазине ужастиков» Дэвида Поага (2022) и «Нандор Фодор и говорящий мангуст» Адама Сигала (2023). Летом 2023 года Ллойд присоединился к касту сериала «Наклз» — спин-оффа фильмов о ежике Сонике.
В 2016 году актер женился в пятый раз — его избранницей стала брокер Лиза Лойакон. Детей у Ллойда нет. Он активно ведет аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), на который подписан 1 млн пользователей. На своей странице актер делится кадрами рабочих моментов, встреч с поклонниками и досуга — накануне юбилея он опубликовал серию своих фотографий на яхте.
Майкл Джей Фокс, 62 года — Марти Макфлай
На момент премьеры фильма «Назад в будущее» Майклу Джей Фоксу было 24 года. В трилогии он сыграл 17-летнего школьника-музыканта Марти Макфлая, за которую получил «Золотой глобус». Во второй части серии Фокс воплотил четыре образа: себя настоящего и постаревшего, а также сына и дочь из будущего. В третьей части он сыграл Марти и его предка Шеймуса.
В 1991 году, когда Фоксу было 30 лет, у него диагностировали болезнь Паркинсона. Вскоре актер перестал сниматься из-за ухудшения здоровья, занялся озвучиванием фильмов («Стюарт Литтл», «Арчи 2», «Магическая семерка») и изредка снимался в гостевых ролях (сериалы «Юристы Бостона», «Хорошая жена», «Спаси меня», «Клиника»).
Актер основал благотворительный фонд «The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research», который занимается поиском лекарств от заболевания. В 2010 году шведский Каролинский институт присвоил Фоксу звание «почетного доктора» за вклад в исследования болезни Паркинсона.
Также он написал несколько автобиографических книг. Четвертая книга мемуаров под названием «No Time Like the Future» вышла в 2020 году. В апреле 2023-го Фокс признался, что борьба с болезнью Паркинсона с каждым днем дается ему труднее. В этом же году состоялась премьера документального фильма Дэвиса Гуггенхайма «Неизменный: Майкл Дж. Фокс» о борьбе актера с болезнью и благотворительности.
Лиа Томпсон, 62 года — Лоррейн Макфлай (Бейнс), мать Марти
В фильме «Назад в будущее» 24-летняя Лиа Томпсон сыграла маму Марти. Попав в прошлое, Марти стал романтическим интересом своей будущей родительницы и едва не поставил под угрозу собственное существование.
Актриса продолжает сниматься в фильмах и сериалах. В 2022 году вышла мелодрама «Как выжить без смартфона» с ее участием. В начале 2023-го состоялась премьера сериала «Сестры Спенсер» с Томпсон в главной роли. Кроме того, она занимается танцами и вокалом, а также сыграла несколько ролей в мюзиклах на Бродвее.
Более 30 лет актриса замужем за режиссером Ховардом Дойчем — их дочери Мэдлин Дойч (1991) и Зои Дойч (1994) также стали актрисами.
Томас Ф. Уилсон (64 года) — Бифф Таннен, школьный задира, начальник Джорджа
Актер Томас Ф. Уилсон сыграл в трилогии хулигана Биффа Таннена, а также его внука и прадеда в разное время. Он также был успешным стендап-комиком, вел подкаст, озвучивал видеоигры и мультфильмы — такие, как «Пинки и Брейн», «Новые приключения Бэтмена», «Крутые бобры», «Джонни Браво» и «Губка Боб Квадратные Штаны». Больших ролей у него было мало — в основном он появлялся в эпизодах. В актерской фильмографии Уилсона присутствуют сериалы «Ясновидец», «Доктор Хаус», «Кости», «Сабрина — маленькая ведьма», «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», «Два с половиной человека» и другие.
У актера четверо детей от жены Кэролайн Томас.
Клаудия Уэллс (57 лет) — Дженнифер Паркер, возлюбленная Марти (в первой части)
Актриса Клаудия Уэллс не смогла вернуться к роли Дженнифер во второй и третьей частях фильма, потому что ее мама заболела раком. В 1985-м она вместе с другими артистами снялась в музыкальном клипе «Stop the Madness» о борьбе с наркотиками, после чего поставила карьеру в кино на длительную паузу, иногда участвуя в бродвейских спектаклях.
В 1991 году Уэллс открыла в Лос-Анджелесе бутик «Armani Wells». Через пять лет она снялась в фильме «Still Waters Burn», а в 2011-м приняла участие в озвучивании игры «Back to the Future: The Game». В 2015-м актриса вернулась к роли Дженнифер в короткометражке «Озеро». У нее есть 21-летний сын Себастьян.
Элизабет Шу (60 лет) — Дженнифер Паркер, возлюбленная Марти (во второй и третьей частях)
Актриса Элизабет Шу известна по проектам «C.S.I.: Место преступления», «Парень-каратист», «Линк», «Приключения приходящей няни», «Покидая Лас-Вегас», «Святой», «Невидимка» и двум частям «Назад в будущее».
Она получила степень бакалавра в области политологии в Гарвардском университете, играла в мюзиклах на Бродвее и была номинирована на множество кинонаград, включая «Оскар» за лучшую женскую роль (за фильм «Покидая Лас-Вегас»).
Сейчас Шу продолжает активно сниматься в кино, ежегодно выходит несколько несколько проектов с ее участием. Из последних — сериалы «На взводе: Битва за Uber» (2022), «Осатанелые» (2022) и «Поколение «Ви» (2023).
С 1994 года актриса замужем за режиссером Дэвиса Гуггенхаймом, у них есть трое детей — Майлс Уильям (1997), Стелла Стрит (2001) и Агнес Чарльз (2006).
Криспин Гловер, 59 лет — Джордж Макфлай, отец Марти
Актер Криспин Гловер сыграл отца Марти, когда ему был всего 21 год. После успеха первой части Гловер потребовал увеличить его гонорар в продолжении. Получив отказ, актер отказался сниматься — и вместо него постаревшего Джорджа сыграл другой актер.
Всего Гловер снялся в 72 проектах, среди которых — «Голод», «Король иллюзий», «Саймон говорит» и другие. Сейчас он работает в кино, пишет книги и занимается музыкой. В 2007-2008 годах Гловер встречался с актрисой Эмбер Херд.
Актеру принадлежит замок XVII века на окраине Праги. Однажды он заявил, что «это проект на всю жизнь, который будет постоянно меняться и ремонтироваться в течение сотен лет, как это было сотни лет до того, как он овладел им».
Мэри Стинберджен (70 лет) — Клара Клейтон, учительница и возлюбленна Эмметта
В 1980 году Мэри Стинберджен получила «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Мелвин и Говард» (1980). Роль школьной учительницы из 1885 года, покорившей Эмметта Брауна в фильме «Назад в будущее 3», была написана специально для нее.
Всего Стинберджен снялась в более 100 фильмов и сериалов, включая «Прислугу» (2011), «Оранжевый — хит сезона» (2013-2019), «Необыкновенный плейлист Зои» (2020-2021) и «Аллею кошмаров» (2021). В 2007 году актриса увлеклась музыкой, ее песня «Glasgow» звучит в конце фильма «Дикая Роза» (2018).
В 1980-1990 годах актриса была замужем за актером Малкольмом Макдауэллом, у них родились двое детей — актриса Лилли Макдауэлл (1981) и актер и режиссер Чарли Макдауэлл (1983). С 1995-го Стинберджен состоит в браке с актером Тедом Денсоном.
Марк Макклюр, 66 лет — Дэйв Макфлай, брат Марти
Первую известность актер Марк МакКлюр получил благодаря роли Джимми Олсена, которую сыграл в четырех фильмах о Супермене. В 1995 году он вернулся к роли в рекламе коллекции экшн-фигурок Super Powers Collection и снялся в фильме «Назад в будущее».
Затем Макклюр появился в сериалах «Счастливые дни», «Охотник», «Щит» и других. Среди его последних ролей — Бен Садовски в «Лиге справедливости» (2017) и офицер Джерри в «Лиге справедливости Зака Снайдера» (2021).
Уэнди Джо Спербер, ушла из жизни в 2005 году — Линда Макфлай, сестра Марти
Наиболее известные фильмы с участием Уэнди Джо Спербер — «Я хочу держать тебя за руку» (1978), «Мальчишник» (1984), «Назад в будущее» (1985) и «Назад в будущее 3» (1990). Она признавалась, что часто снималась в комедиях, потому что «любит говорить что-то смешное».
В 1983-1994 годах Спербер была в браке с продюсером Ричардом Веласкесом, у них родились сын Престон Веласкеса (1986) и дочь Перл Веласкес (1990).
В 1997 году у актрисы был диагностирован рак молочной железы, который вскоре ушел в ремиссию, а в 2002 году «проснулся» и распространился на другие органы. 29 ноября 2005 года болезнь унесла жизнь Спербер, которой на тот момент было 47 лет.
Майкл Питер Бэлзари (61 год) — Дуглас Нидлз, хулиган
Басист и сооснователь группы Red Hot Chili Peppers Майкл Питер Бэлзари. известный как Фли, сыграл во второй и третьей частях «Назад в будущее» хулигана, который докучает Марти.
Параллельно с успешной музыкальной карьерой в группе RHCP, которая в 2012 году была включена в Зал славы рок-н-ролла, Бэлзари активно снимается в кино. С 1983 года вышло несколько десятков фильмов, сериалов и музыкальных видео с его участием, среди них — «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998), «Между нами музыка» (2015) и «Вавилон» (2022). Музыкант также озвучил персонажей мультфильмов «Головоломка» (2015), «Симпсоны» (с 1989), «Гриффины» (с 1999) и других.
С 2019 года Бэлзари женат на дизайнере Мелоди Эхсани.
Американский актер Кристофер Ллойд родился 22 октября 1938 года. Наибольшую известность ему принесла роль доктора Эмметта Брауна в трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее» (1985-1990). Также актер снялся в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки», «Кто подставил кролика Роджера», «Семейка Аддамс», «Трасса 60» и других.
Первый фильм серии «Назад в будущее» вышел в 1985 году и собрал в прокате $381 млн при бюджете $19 млн. Это история про 17-летнего Марти (Майкл Джей Фокс), которого гениальный изобретатель (Ллойд) отправил в прошлое на 30 лет назад. Там Марти знакомится со своими молодыми родителями, попадает в опасные и забавные ситуации и пытается вернуться в свое время. В 1989 году вышла вторая часть фильма, а в 1990-м — третья.
О том, как сложилась судьба Ллойда и других звезд франшизы «Назад в будущее» — в фотогалерее «Газеты.Ru».