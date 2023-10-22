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38 лет спустя: что стало с актерами фильма «Назад в будущее»

Актеру Кристоферу Ллойду исполнилось 85 лет

Американский актер Кристофер Ллойд родился 22 октября 1938 года. Наибольшую известность ему принесла роль доктора Эмметта Брауна в трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее» (1985-1990). Также актер снялся в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки», «Кто подставил кролика Роджера», «Семейка Аддамс», «Трасса 60» и других.

Первый фильм серии «Назад в будущее» вышел в 1985 году и собрал в прокате $381 млн при бюджете $19 млн. Это история про 17-летнего Марти (Майкл Джей Фокс), которого гениальный изобретатель (Ллойд) отправил в прошлое на 30 лет назад. Там Марти знакомится со своими молодыми родителями, попадает в опасные и забавные ситуации и пытается вернуться в свое время. В 1989 году вышла вторая часть фильма, а в 1990-м — третья.

О том, как сложилась судьба Ллойда и других звезд франшизы «Назад в будущее» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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