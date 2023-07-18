Аврора, мать Авроры: ведущей из детства миллениалов — 50

Аврора (Ирина Юдина, в замужестве - Трейман) родилась 18 июля 1973 года в Орехово-Зуеве. Отучилась в Нижегородской архитектурно-строительной академии, однако выбрала карьеру телеведущей.

11 лет оттрубила штатной ведущей целого ряда программ на Муз-ТВ. Позже работала в различных проектах на «Первом канале», ТНТ, телеканале «Домашний».

Является лицом многих торговых марок и основательницей собственного бренда одежды. Снялась в двух фильмах — «В движении» (2002, реж. Ф. Янковский; небольшая роль телеведущей по имени Ева) и «Никто не знает про секс» (2006, реж. А. Гордеев; роль Ангелины).

Аврора – бьюти-эксперт. Знает все о диетах, кремах и правилах здорового образа жизни.

«Я не люблю делать что-то через силу, - делилась она своим секретом красоты в интервью 59.ru - Если себя пересиливать и что-то делать натужно, то потом обязательно сорвёшься. Я не люблю и не хочу садиться на диеты. Но я делаю всё, чтобы внедрить в свою жизнь полезные привычки, здоровое питание».

Аврора замужем за продюсером и режиссером Алексеем Трейманом, супруги воспитывают 16-летнюю дочь с тем же именем - Аврора.