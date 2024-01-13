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Преступник, спортсмен, кадет. 11 главных ролей Александра Головина

Актеру Александру Головину 13 января исполняется 35 лет

Широкой публике Александр Головин известен прежде всего по роли Максима Макарова из сериала «Кадетство». Однако улыбчивый блондин, которого можно было увидеть во многих сериях «Ералаша», снимался не только в амплуа суворовца – о других его ролях и рассказывает «Газета.Ru».

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