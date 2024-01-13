13 января 2024, 14:38
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Преступник, спортсмен, кадет. 11 главных ролей Александра Головина
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Александр Головин
«Повелитель луж», 2002 год
Первую главную роль Александр Головин исполнил в 12 лет, еще до участия в «Ералаше», но уже будучи моделью агентства Вячеслава Зайцева, — в детской картине «Повелитель луж» (по сюжету сильно напоминающей третью часть франшизы «Дети шпионов», которая тогда лишь готовилась к выходу) он сыграл кадета морского училища Ваню, противостоящего коварному хозяину компьютерной игры.
«Сволочи», 2006 год
Громким проектом с участием Головина стал фильм «Сволочи» режиссера Александра Атанесяна, где он сыграл подростка по кличке Кот. В основу сюжета легла одноименная повесть писателя Владимира Кунина, утверждавшего, что написана она по следам реальных событий. Картина рассказывает историю малолетних преступников, в годы Великой Отечественной войны превратившихся в диверсантов-смертников. Достоверность описанных в картине событий позже была оспорена историками и частью общественности – так, актер Владимир Меньшов демонстративно отказался награждать создателей «Сволочей» главным призом на премии MTV Russia Movie Awards.
«Невеста», 2006
В малоизвестном, но тепло принятом зрителями фильме «Невеста» Головин сыграл вместе с будущей покорительницей космоса Юлией Пересильд. В центре сюжета ленты – история невесты, которая незадолго до свадьбы попадает в больницу, и это событие меняет ее жизнь.
Сериалы «Кадетство», 2006 — 2007 годы, и «Кремлевские курсанты», 2009 — 2010
Знаковой ролью Головина стала работа в культовом сериале о кадетах, получившем продолжение через несколько лет под другим названием. «Я считаю, что съемки в «Кадетстве» и «Сволочах» можно смело приравнять к службе в армии. Работа по 16 часов, тяжелые физические нагрузки – и так я жил несколько лет», — рассказывал позже актер.
Сериал «Папины дочки», 2007 — 2013 годы
Сыграл Головин и в еще одном великом российском сериале – «Папиных дочках». Там, правда, у него была второстепенная роль – Павла Сергеевича, застенчивого учителя информатики, который встречается с Галиной Сергеевной, а позже влюбляется в старшую из главных героинь Машу.
«Елки», 2010 год
В 2010-м Головин появился в первых «Елках» в роли рубахи-сноубордиста по имени Димон, после чего снялся еще в «Елках-2», «Елках-3», «Елках-2014», «Елках-5» и «Елках последних». К слову, актер действительно увлечен сноубордингом: как рассказывал Головин в одном из интервью, на доску он встал впервые в шесть лет – и теперь регулярно ездит в горы заниматься фрирайдом.
«В спорте только девушки», 2014 год
Еще одна связанная со сноубордингом роль Головина. Сюжет перекликается со знаменитым фильмом «В джазе только девушки» — в нашей версии трое друзей-спортсменов, уходя от погони, внезапно для самих себя становятся членами женской команды по сноуборду.
«Женщины против мужчин», 2015 год
В комедии режиссера Таира Мамедова Головин сыграл одного из друзей, вступивших в противостояние со своими женами во время совместного отдыха на Кубе. Фильм не понравился ни критикам, ни зрителям — из-за грубых сальных шуток и извращения идеи феминизма, которую превратили в войну полов. Тем не менее в 2018-м вышло продолжение — на этот раз местом действия стал Крым. Новая картина тоже не была обласкана критикой.
«Спайс бойз», 2019 год
В белорусской картине, созданной на основе реальных событий, Головин исполнил главную роль — вернувшегося из армии парня, который собирается жениться и организовал по этому случаю мальчишник. Актеру здесь удалось сыграть в достаточно редком для себя драматическом амплуа: вечеринка из-за употребления наркотиков обернулась трагедией.
«Буран», 2020 год
Еще одна драматическая роль Головина — на этот раз не умеющей сдерживать себя звезды хоккея. Спортсмен оказывается под арестом, но фургон, на котором его везут из суда, попадает в аварию в заснеженных горах. В том, как он себя проявит, — и есть драма.
«Запретная зона», 2020 год
Белорусский триллер, события которого разворачиваются в 1989 году. По сюжету ленты компания друзей отправляется в поход недалеко от Чернобыля, сбивается с маршрута и попадает в зону отчуждения.
Актер Александр Головин, 2021 год
Широкой публике Александр Головин известен прежде всего по роли Максима Макарова из сериала «Кадетство». Однако улыбчивый блондин, которого можно было увидеть во многих сериях «Ералаша», снимался не только в амплуа суворовца – о других его ролях и рассказывает «Газета.Ru».