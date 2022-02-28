Звезды на премии Гильдии киноактеров США

Гильдия киноактеров США назвала лучшие сериалы и фильмы 2021 года. 28-ю ежегодную церемонию вручения премии SAG Awards открыли актеры фильма «Гамильтон» — Лин-Мануэль Миранда, Лесли Одом-младший и Дэйвид Диггс.

Специальной награды за особые заслуги удостоилась Хелен Миррен («Королева»). 76-летняя актриса является самым титулованным лауреатом премии SAG Awards (13 номинаций и пять побед).

В категории «Лучший актерский состав» победили актеры фильма «CODA: Ребенок глухих родителей» Шан Хейдер. Награду за «Лучшую мужскую роль» взял Уилл Смит («Король Ричард»), а лучшей актрисой 2021 года стала Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»).

Победителями категории «Лучший актерский состав драматического сериала» названы актеры сериала «Наследники». Награду за лучшую мужскую и женскую роль в драматическом сериале забрали звезды «Игры в кальмара» Ли Джон-Джэ и Чон Хо-Ен. Лучшим актером мини-сериала стал Майкл Китон («Ломка»), актрисой — Кейт Уинслетт («Мейр из Исттауна»).

Лучшим актерским составом комедийного сериала признаны звезды «Теда Лассо». Звезда этого шоу Джейсон Судейкис стал лучшим актером комедийного сериала, а главной актрисой этой номинации назвали Джин Смарт («Хэкс»).