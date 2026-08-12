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Культура

Путин прокомментировал кончину актрисы и балерины Трубниковой

Путин принес соболезнования в связи со смертью актрисы и балерины Трубниковой

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким актрисы, балерины Натальи Трубниковой, которая ушла из жизни. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Натальи Евгеньевны Трубниковой», — говорится в послании.

Глава государства отметил, что многие годы своей жизни она преданно служила киноискусству и Московскому академическому Музыкальному театру имени Станиславского и Немировича-Данченко. По его словам, артистка мастерски владела профессией, всегда играла ярко и талантливо.

«Искренность, удивительное обаяние, внутренняя культура и достоинство снискали ей высокое признание и непреходящую зрительскую любовь», — отмечается в телеграмме.

Актрисы и балерины не стало 11 августа на 72-м году жизни. Она страдала болезнью Паркинсона.

Трубникова родилась 17 июля 1955 года в Москве. Получив образование на балетмейстерском факультете ГИТИСа, она начала свою творческую деятельность в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Всенародную популярность актриса обрела благодаря исполнению роли принцессы Мелисенты в кинокартине Леонида Квинихидзе «31 июня».

Ранее балерина и педагог Нинель Петрова скончалась в 101 год.

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