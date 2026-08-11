Умерла актриса из «12 стульев» и «31 июня»

Балерина, актриса Наталья Трубникова скончалась в своей московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Тело Трубниковой обнаружила соседка, когда та перестала отвечать на звонки. Артистка скончалась, сидя на диване. Ей был 71 год. Как отмечает Mash, у знаменитости была диагностирована болезнь Паркинсона.

Наталья Трубникова родилась 17 июля 1955 года в Москве. Артистка окончила балетмейстерский факультет ГИТИСа. После выпуска она стала артисткой Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Актриса получила известность после роли принцессы Мелисенты в фильме Леонида Квинихидзе «31 июня».

В фильмографии Трубниковой 9 фильмов. Она снималась в проектах: «Тайна Снежной королевы», «12 стульев», «Клоун», «Формула любви», «Смерть на взлете», «Шляпа», «Фантазер», «Аляска Кид».

В мае 2023-го Трубникова рассказывала, что после выхода «31 июня» столкнулась с проблемами в актерской карьере. По ее словам, в тот период был приказ о том, чтобы в кино не брали актеров балета.

Ранее умер режиссер фильма «Вам телеграмма».