Организаторы «Интервидения» ответили на слухи об отмене конкурса

Организаторы международного песенного конкурса «Интервидение» ответили на слухи об отмене мероприятия. В беседе с ТАСС они подтвердили проведение конкурса в 2026 году.

По словам организаторов, «Интервидение», как и планировалось, состоится в Саудовской Аравии. Точное место проведения песенного соревнования обсуждается.

О том, что проведение конкурса под вопросом, рассказывал накануне осведомленный источник в Эр-Рияде. Он указывал на то, что сроки проведения, состав участников и программа мероприятия пока не определены.

В сентябре 2025 года в Москве состоялся музыкальный конкурс «Интервидение». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Россию представил певец Shaman с композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления исполнитель попросил не оценивать его выступление и объяснил свое решение «законами гостеприимства». О том, что в 2026 году «Интервидение» состоится в Саудовской Аравии, впервые заявлял замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Ранее продюсер предложил состав России на «Интервидение-2026».