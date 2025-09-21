Назван победитель «Интервидения — 2025»

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» в Москве выиграл представитель Вьетнама Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине.

Исполнитель поблагодарил зрителей, посмотревших песенный конкурс, и тех, кто за него болел. 28-летний Дык Фук рассказал, что 10 лет назад стал лауреатом проекта «Голос Вьетнама», а теперь наконец выиграл «Интервидение». На втором месте в конкурсе оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с зажигательной композицией на арабском языке «Huwa Dha Anta» ( «Это именно ты»).

«Интервидение» — международный песенный конкурс, история которого началась в эпоху Холодной войны. В 1960-х его придумали страны соцлагеря как альтернативу «Евровидению». Первые фестивали проходили в Восточной Европе, позже центр конкурса переместился в польский Сопот. В 1981-м конкурс прекратили из-за политических событий в Польше.

«Интервидение — 2025» стало первым за последние 15 лет под этой вывеской и 10-м за всю историю фестиваля. Финал песенного состязания состоялся вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Shaman отказался от победы на «Интервидении».