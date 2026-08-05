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Культура

Проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии в 2026 году оказалось под вопросом

ТАСС: проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии оказалось под вопросом
Владимир Астапкович/РИА Новости

Организация международного музыкального конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии в 2026 году находится под вопросом, гарантия проведения данного мероприятия отсутствует. Об этом рассказал ТАСС источник в Эр-Рияде.

«По состоянию на текущий момент нельзя с уверенностью говорить о том, что «Интервидение» в этом году состоится. Такие ключевые организационные моменты, как сроки проведения, состав участников и программа мероприятия находятся под вопросом. Мы внимательно следим за развитием событий», — уточнил он.

В сентябре 2025 года в Москве состоялся музыкальный конкурс «Интервидение». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Россию представил певец Shaman с композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления исполнитель попросил не оценивать его выступление и объяснил свое решение «законами гостеприимства». В 2026 году «Интервидение», по словам замглавы МИД РФ Александра Панкина, должно состояться в Саудовской Аравии.

Ранее Запашный предложил неожиданную идею для следующего «Интервидения».

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