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Стало известно, где пройдет «Интервидение» в 2026 году

ТАСС: «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии
Сергей Бобылев/РИА Новости

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2026» пройдет в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Интервидение» планируется, но не в Москве, не в России. <...> Этим занимаются коллеги в Саудовской Аравии, они переняли эстафету», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Финал «Интервидения-2025» прошел 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал представитель Вьетнама Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

«Интервидение» — международный песенный конкурс, история которого началась в эпоху Холодной войны. В 1960-х его придумали страны соцлагеря как альтернативу «Евровидению». Первые фестивали проходили в Восточной Европе, позже центр конкурса переместился в польский Сопот. В 1981-м конкурс прекратили из-за политических событий в Польше.

Ранее «Евровидению» предрекли скорое закрытие.

 
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