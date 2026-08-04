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Культура

Продюсер предложил состав России на «Интервидение‑2026»

Продюсер Дворцов назвал Газманова, Лазарева и Дмитриенко святой троицей России
Пресс-служба Вани Дмитриенко

Продюсер Сергей Дворцов поделился с «Пятым каналом» своим шорт‑листом артистов, которые могли бы достойно представить Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение» в 2026 году.

Главным кандидатом из числа признанных звезд он считает Олега Газманова. По словам продюсера, народный артист России мог бы выступить от «первого эшелона» исполнителей — «так сказать, старичков».

Среди молодых артистов Дворцов назвал Ваню Дмитриенко и Сергея Лазарева. Особую ставку продюсер делает на Лазарева благодаря его опыту выступлений на «Евровидении».

«Несмотря на то, что на сегодняшний день какая-то популярность имеется даже у зумеров, все-таки у них есть и Ваня Дмитриенко, и Олег Газманов, и даже Сережа Лазарев. Эта святая троица может вполне себе достойно представить нашу страну», — резюмировал Дворцов.

В сентябре 2025 года в Москве состоялся музыкальный конкурс «Интервидение». Победителем стал Дык Фук из Вьетнама. Артист забрал главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Россию представил певец Shaman с композицией Максима Фадеева «Прямо по сердцу». После выступления певец попросил не оценивать его выступление и объяснил свое решение «законами гостеприимства». В 2026 году «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов после выступления в «Лужниках».

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