Стало известно о спросе на российских артистов в одной европейской стране

Российские артисты продолжают собирать полные залы в Австрии. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.

«Публика голосует билетами, залы полны, что красноречивее любых деклараций», — сказал собеседник агентства.

В качестве примера посол привел показы оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского в Венской государственной опере в мае. Оркестром тогда управлял молодой российский дирижер Тимур Зангиев. Концерты прошли при полных залах, отметил Грозов, добавив, что культура по-прежнему объединяет обе страны, несмотря на политические взаимоотношения.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что гастроли российских артистов пользуются огромным спросом в Японии и Южной Корее. По словам главы МИД, эти страны ведут себя разумно, не разрывая культурные связи, которые никакого отношения не имеют к военному конфликту и политике. Решения стран, которые отменяют уже согласованные гастроли из-за участия в них российских артистов, Лавров назвал «позорными».

Президент России Владимир Путин также высказывался на тему отмены русской культуры. Он назвал «неумными» людей, которые призывают к этому. Глава государства подчеркнул, что отменить культуру страны, в которой проживает 190 разных народов и этносов, «просто нереально».

Ранее украинцам удалось добиться отмены концерта Гергиева в Италии.