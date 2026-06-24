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Политика

Лавров высказался об отмене выступлений российских артистов в Европе

Лавров назвал отмену выступлений Нетребко и Абдразакова в Италии позором
Максим Блинов/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на форуме «Примаковские чтения» назвал позорной отмену выступлений российских артистов в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что российские гастроли в Японии и Южной Корее пользуются огромным спросом.

По словам Лаврова, эти страны ведут себя разумно, не разрывая культурные связи, которые никакого отношения не имеют к военному конфликту и политике, «как это происходит в той же Италии, с позорными решениями <...> отменять уже согласованные гастроли и (Анны) Нетребко, и Ильдара Абдразакова».

В июле прошлого года в Италии без объяснения причин был отменен концерт российского дирижера Валерия Гергиева без объяснения причин.

В ноябре фонд Arena di Verona сообщил, что Ильдар Абдразаков не сможет принять участие в опере «Дон Жуан» в Вероне, которая была запланирована на январь.

Концертный зал Эйндховена в Нидерландах также в ноябре сообщил об отмене запланированного на 4 декабря концерта пианистки Елизаветы Леонской. Там объяснили отмену тем, что она выступала с концертом в московском театре, который предоставляет бесплатные билеты военным.

Ранее посол заявил о давлении на Италию из-за выступлений российских артистов.

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