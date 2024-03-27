Путин назвал «неумными» тех, кто призывает к отмене русской культуры

Президент РФ Владимир Путин назвал «неумными людьми» заявляющих об отмене русской культуры. Его слова приводит РИА Новости.

«Отменить культуру целого народа или целых народов, — а у нас 190 народов и этносов в России проживает, — это просто нереально», — подчеркнул он.

До этого минкультуры Словакии отменило распоряжение об остановке сотрудничества с РФ и Белоруссией.

«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», — передал пресс-секретарь министра Павел Чорба.

Запрет на контакты и сотрудничество по линии культуры с Россией и Белоруссией вступил в силу в марте 2022 года. Экс-руководитель министерства Наталья Миланова объясняла этот шаг осуждением российской специальной военной операции на Украине.

По данным газеты, действующий министр, представительница Словацкой национальной партии, отменила 12 января распоряжение предшественницы, и оно перестало действовать с 15 января.

Ранее Цискаридзе нашел отмене русской культуры коммерческое объяснение.