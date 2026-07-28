Раймонд Паулс уточнил, когда завершит карьеру

Композитор Раймонд Паулс опроверг сообщения о якобы прекращении концертной деятельности и уточнил, когда завершит карьеру. Его цитирует РИА Новости.

Паулс отменил одно из своих ближайших выступлений из-за проблем со здоровьем, после чего ряд СМИ сообщил о завершении им концертной деятельности. По словам композитора, он приостанавливает концерты на время.

«Но как я завершу карьеру? Завершу только тогда, когда Бог скажет», — сказал он.

За свою более чем полувековую карьеру Паулс написал десятки хитов, которые навсегда вошли в историю советской и российской эстрады. Как складывались карьера и личная жизнь композитора и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Недавно Паулс отреагировал на решение латвийского парламента запретить трансляцию восьми его песен на радио.

«Давно уже все везде запретили: там нельзя петь по-русски, там нельзя [другое]. Что еще? Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю [на это] со стороны. Не знаю, куда это перейдет, не знаю, кто запрещает. Будем жить так, как жили», — сказал композитор.

Ранее Паулс отменил концерт в Юрмале после запрета своих песен.