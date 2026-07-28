Раймонд Паулс объявил об окончании концертной деятельности: «Мне на всю жизнь хватит»

Композитор Раймонд Паулс заявил, что больше не будет давать концертов

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сообщил ТАСС, что больше не планирует выступать с концертами.

«Я не организую сам. Я не занимаюсь концертами больше. Все, мне уже на всю жизнь хватит. Ну, я вообще уже закруглил», — сказал он.

Паулс также отметил, что советовал некоторым коллегам поступить так же, но те пока не готовы завершить гастрольную деятельность.

Раймонд Паулс — советский и латвийский композитор, пианист, автор музыки к хитам Аллы Пугачевой, Ларисы Долиной, Лаймы Вайкуле.

За свою более чем полувековую карьеру Паулс написал десятки хитов, которые навсегда вошли в историю советской и российской эстрады. Как складывались карьера и личная жизнь композитора и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Недавно Паулс отреагировал на решение латвийского парламента запретить трансляцию восьми его песен на радио.

«Давно уже все везде запретили: там нельзя петь по-русски, там нельзя [другое]. Что еще? Пусть запретят. Я ничего об этом не думаю, я смотрю [на это] со стороны. Не знаю, куда это перейдет, не знаю, кто запрещает. Будем жить так, как жили», — сказал композитор.

Ранее Паулс отменил концерт в Юрмале после запрета своих песен.