ЕС лишил Венецианскую биеннале гранта на €2 млн из-за возвращения России

Евросоюз окончательно отозвал выделенный Венецианской биеннале грант в €2 млн ($2,3 млн) из-за участия России в выставке. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Представитель ЕС Тома Ренье, объявляя о решении, заявил, что «культурные мероприятия, финансируемые за счет европейских налогоплательщиков, должны защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе самовыражения», а в современной России эти ценности якобы не соблюдаются.

До этого, подавая запрос на отзыв гранта, в Еврокомиссии подчеркивали, что европейская культурная жизнь финансируется за счет налогоплательщиков, поэтому должна соответствовать их ценностям и интересам.

Биеннале открылась в мае. Россия приняла в ней участие впервые с 2022 года. Украина и страны ЕС протестовали против ее возвращения.

Международное жюри биеннале ушло в отставку в знак протеста против открытия российского павильона. Организаторы отказались его закрыть, заявив, что выставка основана на принципах открытости, диалога и неприятия любой формы закрытости или цензуры.

Комментируя угрозу ЕС лишить биеннале финансирования, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это попыткой аннулировать русскую культуру.

Ранее Еврокомиссия раскритиковала Италию из-за возвращения России на биеннале.