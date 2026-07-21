Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

ЕС лишил Венецианскую биеннале гранта на €2 млн из-за возвращения России

Еврокомиссия объявила об отзыве гранта Венецианской биеннале на €2 млн из-за РФ
Global Look Press

Евросоюз окончательно отозвал выделенный Венецианской биеннале грант в €2 млн ($2,3 млн) из-за участия России в выставке. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Представитель ЕС Тома Ренье, объявляя о решении, заявил, что «культурные мероприятия, финансируемые за счет европейских налогоплательщиков, должны защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе самовыражения», а в современной России эти ценности якобы не соблюдаются.

До этого, подавая запрос на отзыв гранта, в Еврокомиссии подчеркивали, что европейская культурная жизнь финансируется за счет налогоплательщиков, поэтому должна соответствовать их ценностям и интересам.

Биеннале открылась в мае. Россия приняла в ней участие впервые с 2022 года. Украина и страны ЕС протестовали против ее возвращения.

Международное жюри биеннале ушло в отставку в знак протеста против открытия российского павильона. Организаторы отказались его закрыть, заявив, что выставка основана на принципах открытости, диалога и неприятия любой формы закрытости или цензуры.

Комментируя угрозу ЕС лишить биеннале финансирования, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это попыткой аннулировать русскую культуру.

Ранее Еврокомиссия раскритиковала Италию из-за возвращения России на биеннале.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!