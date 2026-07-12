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Политика

Венецианская биеннале рискует лишиться гранта ЕС из-за России

ЕК рекомендовала лишить гранта Венецианскую биеннале из-за открытия павильона РФ
Global Look Press

Европейская комиссия (ЕК) направила рекомендацию Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре, в которой говорится о необходимости прекратить предоставление Венецианской биеннале гранта в размере €2 млн. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написала исполнительный вице-президент ЕК Хенна Вирккунен.

«Это следует из тщательной оценки ответов участников биеннале, направленных на обоснование повторного открытия российского павильона. Культура в Европе, финансируемая за счет денег налогоплательщиков, должна продвигать и защищать демократические ценности», — отметила чиновница.

Венецианская биеннале — это один из самых известных форумов мирового искусства, который проводится с 1895 года. Мероприятие проходит раз в два года с участием международного жюри.

Россия в мае текущего года впервые с 2022 года смогла открыть павильон в садах Джардини в Венеции, где проходит биеннале. Решение вызвало критику со стороны Европейского союза (ЕС), у павильона не раз проходили акции протеста. Тем временем в министерстве иностранных дел РФ назвали прорывом открытие российского павильона и отметили, что дирекция Венецианской биеннале «проявила изрядное мужество и хладнокровие, отстаивая автономность своей организации».

Ранее спецпредставитель Путина раскритиковал позицию ЕС по культурному диалогу с Россией.

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