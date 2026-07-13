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Политика

В Кремле прокомментировали намерение ЕК лишить финансирования Венецианскую биеннале

Песков: Запад продолжает пытаться аннулировать нашу культуру
Manuel Silvestri/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Запад продолжает пытаться аннулировать российскую культуру.

Таким образом он прокомментировал решение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале из-за возвращения России.

«Попытки задавить российскую культуру и любые проявления российской культуры на западе <...> имеют место. <...> Можно только ..., во первых, выразить признательность тем организаторам, которые Были и остаются в сотрудничестве с нашими представителями, и поздравить их ... с тем, что они свободны от ... зашоренности, которая сейчас доминирует в Европе, и выразить сожаление, что в других странах продолжаются попытки аннулирования нашей культуры», — пояснил Песков.

На протяжении последних четырех лет РФ не принимала участия в биеннале. В нынешнем году там будет представлен российский проект «Дерево укоренено в небе». Из-за решения организаторов согласовать участие России финские власти решили частично бойкотировать биеннале — не отправлять туда политических лидеров, ограничившись должностными лицами среднего уровня. Возмущение по поводу возобновления российского присутствия на художественном форуме выражала и Украина.

Ранее Бахрушинский музей открыл выставку в Таиланде.

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