ЕК раскритиковала Италию из-за участия России в биеннале

ЕК обвинила Италию в неуважении ценностей ЕС из-за участия РФ в биеннале
Европейская комиссия (ЕК) из-за участия России в Венецианской биеннале обвинила Италию в неуважении ценностей Евросоюза. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на письмо агентства культуры ЕК.

«Биеннале поставила под вопрос свое обязательство обеспечивать уважение ценностей ЕС», — говорится в письме.

Организаторы биеннале в ответ заявили, что не нарушили международные правила и действовали в рамках своих полномочий.

61-я Венецианская биеннале современного искусства (Biennale Arte 2026) пройдет с 9 мая по 22 ноября 2026 года под кураторством Койо Коуо и названием «In Minor Keys» («В минорных тональностях»). Россия возвращается на Биеннале после пропуска 2022 и 2024 годов с проектом «Дерево укоренено в небе», который вызвал широкие дискуссии. Включение России в список участников привело к отставке международного жюри.

В конце апреля представитель ЕК Тома Ренье сообщил, что Еврокомиссия уведомила Венецианскую биеннале о приостановке финансирования в размере €2 млн в связи с возвращением РФ.

Ранее ЕК потребовала от Италии разъяснений по павильону РФ на Венецианской биеннале.

 
