Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

В Москве похоронили режиссера КВН Светлану Маслякову

Режиссера КВН Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Режиссера программы КВН Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение покойной.

Источник рассказал, что церемония состоялась в понедельник, 20 июля. Женщина будет покоиться рядом с матерью.

Маслякова умерла 17 июля в возрасте 78 лет. Причиной смерти, по словам ее сына Александра Маслякова‑младшего, стала продолжительная болезнь. Женщина была режиссером и главным редактором канала КВН‑ТВ.

Ее муж, основатель КВН Александр Масляков-старший ушел из жизни 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Год спустя там был установлен памятник, изображающий его в полный рост у Останкинской телебашни.

Ранее немецкий писатель рассказал, как жили Масляковы вне сцены.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июля. Учителям дали особый статус, а у россиян засбоил App Store
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!