В Москве похоронили режиссера КВН Светлану Маслякову

Режиссера программы КВН Светлану Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на окружение покойной.

Источник рассказал, что церемония состоялась в понедельник, 20 июля. Женщина будет покоиться рядом с матерью.

Маслякова умерла 17 июля в возрасте 78 лет. Причиной смерти, по словам ее сына Александра Маслякова‑младшего, стала продолжительная болезнь. Женщина была режиссером и главным редактором канала КВН‑ТВ.

Ее муж, основатель КВН Александр Масляков-старший ушел из жизни 8 сентября 2024 года в возрасте 82 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Год спустя там был установлен памятник, изображающий его в полный рост у Останкинской телебашни.

Ранее немецкий писатель рассказал, как жили Масляковы вне сцены.