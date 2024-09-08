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Названа причина смерти Александра Маслякова

SHOT: основатель КВН Масляков умер от рака легких

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Российский телеведущий, основатель юмористической программы «Клуб Веселых и Находчивых» (КВН) Александр Масляков умер в 82 года в Москве из-за рака легких, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, у телеведущего была неоперабельная опухоль. Последние полгода он находился в плохом состоянии, ему было трудно говорить и дышать, а передвигался он на гольф-каре с охраной.

«Осложнили ситуацию последствия ковида — коронавирусом ведущий переболел дважды», — отмечается в публикации.

SHOT добавил, что последнюю игру КВН Масляков провел два года назад.

В апреле Telegram-канал Mash писал, что Масляков отходит от работы в своей программе и проходит курс поддерживающего лечения. Новообразование у ведущего обнаружили в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции.

Ранее была названа замена Маслякову в КВН.

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