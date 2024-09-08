Названа причина смерти Александра Маслякова

Российский телеведущий, основатель юмористической программы «Клуб Веселых и Находчивых» (КВН) Александр Масляков умер в 82 года в Москве из-за рака легких, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, у телеведущего была неоперабельная опухоль. Последние полгода он находился в плохом состоянии, ему было трудно говорить и дышать, а передвигался он на гольф-каре с охраной.

«Осложнили ситуацию последствия ковида — коронавирусом ведущий переболел дважды», — отмечается в публикации.

SHOT добавил, что последнюю игру КВН Масляков провел два года назад.

В апреле Telegram-канал Mash писал, что Масляков отходит от работы в своей программе и проходит курс поддерживающего лечения. Новообразование у ведущего обнаружили в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Ранее была названа замена Маслякову в КВН.