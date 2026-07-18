Немецкий писатель рассказал, как жили Масляковы вне сцены

Немецкий журналист и писатель Александр Сосновский рассказал в Telegram-канале о теплых встречах с семьей Масляковых и поделился личными воспоминаниями.

Сосновский вспомнил, как однажды Светлана Маслякова буквально за рукав потянула его в гости и сказала: «Поехали к нам. Саша больше никуда не хочет, посидим…» Писатель отметил, что Светлана позволяла называть себя «Светкой». Этой привилегии удостаивались лишь немногие близкие — и он был в их числе.

В тот вечер небольшая компания — Сосновский с женой, неназванный генеральный директор АМиК и сами Масляковы — на двух машинах отправилась в их трехкомнатную квартиру в районе Арбата.

По словам Сосновского, Александр Васильевич даже не успел до конца смыть грим — так торопился домой. Писатель подчеркнул, что супруги не любили шумные тусовки: им куда ближе был уютный круг друзей и тихие вечера дома.

«Света была просто умопомрачительная хозяйка и готовила так, что пальчики оближешь. Куда девался оглушительный и властный главный режиссер, когда она была дома?» — сказал Сосновский.

Писатель с грустью отметил, что потом на долгие годы их пути с семьей Масляковых разошлись.

«Это часть и моей, и нашей жизни. Суматошная, смешная и быстрая. Я не знаю, выживет ли КВН. Саши нет уже два года. Вот и Светка ушла. Прощайте, друзья», — подытожил он.

Вдовы Александра Маслякова, Светланы Масляковой, не стало в возрасте 78 лет. Причиной кончины, по словам ее сына Александра Маслякова‑младшего, стала продолжительная болезнь. Светлана Анатольевна была режиссером и главным редактором канала КВН‑ТВ. Вместе с супругом она оставила большой след в истории КВН.

Ранее сообщалось, что звезда КВН Елена Борщева поделилась мнением о Светлане Масляниковой.