Канье Уэст готовит стадионное шоу в Казахстане

Концерт Канье Уэста пройдет 14 августа на Центральном стадионе в Алма‑Ате. Об этом рассказали организаторы из First Media Group в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации отмечается, что старт продаж билетов намечен на 20 июля.

Для Казахстана выступление рэпера станет первым полноценным публичным концертом. До этого Уэст появлялся в стране лишь в 2013 году. Тогда он выступил на свадьбе внука экс‑президента Нурсултана Назарбаева. Однако это было не полноценное концертное шоу, а частное выступление.

В июне состоялся концерт Уэста на стадионе «Динамо Арена» в Грузии. Рэпер выступил в стране впервые. За восемь часов после старта продаж было продано 70 тысяч билетов. В связи с выступлением мировой звезды власти Тбилиси продлили работу метро и ряда автобусных маршрутов.

Аналогичная ситуация наблюдалась в конце мая в Турции, куда также приезжал Канье Уэст. 30 мая рэпер дал концерт на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Его выступление спровоцировало ажиотаж не только на билеты, но и на туры в Турцию.

Ранее музей истории Холокоста отказался принимать Канье Уэста.