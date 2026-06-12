Рэпер Канье Уэст попробовал блюда грузинской кухни в Тбилиси

Рэпер Канье Уэст, который прилетел в Тбилиси на концерт, попробовал блюда грузинской кухни. Об этом сообщили РИА Новости в кафе Stamba.

«Гости попробовали хачапури, и курицу с соусом баже и другие блюда», — рассказали в заведении общепита.

До этого сообщалось, что спрос россиян на поездки в Грузию вырос почти на 30% из-за концерта Уэста. Кроме того, значительно выросла загрузка отелей в столице Грузии. Часть граждан РФ добираются до Тбилиси наземным путем, через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс».

Концерт Канье Уэста состоится 12 июня на стадионе «Динамо Арена». Рэпер выступит в Грузии впервые. За восемь часов после старта продаж было продано 70 тысяч билетов. В связи с выступлением мировой звезды власти Тбилиси продлили работу метро и ряда автобусных маршрутов.

Аналогичная ситуация наблюдалась в конце мая в Турции, куда также приезжал Канье Уэст. 30 мая рэпер дал концерт на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Его выступление спровоцировало ажиотаж не только на билеты, но и на туры в Турцию.

Ранее глава МИД Польши Сикорский запретил Канье Уэсту въезд в страну.